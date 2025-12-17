Historias

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Madre e hija debieron cambiar de hogar, adoptar medidas de seguridad extremas y vivir bajo constante vigilancia hasta que las autoridades lograron identificar al agresor

Eva LaRue y su hija
Eva LaRue y su hija Kaya Callahan sufrieron doce años de acoso con amenazas de muerte y abuso en Estados Unidos (Captura de video)

Eva LaRue y su hija Kaya Callahan enfrentaron uno de los casos de acoso más prolongados y peligrosos en Estados Unidos. El hostigamiento comenzó en marzo de 2007 en California, cuando la actriz recibía cartas amenazantes de un desconocido. Las intimidaciones se intensificaron durante 12 años y alteraron profundamente la vida de ambas víctimas.

LaRue, nacida en Long Beach y famosa por sus papeles en CSI: Miami y All My Children, denunció amenazas de violación, secuestro y asesinato. El acosador también dirigió mensajes a Kaya, su hija, quien tenía solo cinco años al recibir las primeras intimidaciones. El caso se extendió hasta 2019, cuando la policía identificó al responsable y detuvo al hostigador.

El caso de acoso a
El caso de acoso a la actriz Eva LaRue incluyó cartas intimidatorias, amenazas de secuestro y contacto directo con la escuela de su hija (Instagram/Eva LaRue)

El agresor, disfrazado en sus mensajes como el personaje ficticio Freddy Krueger, utilizó variaciones de cartas manuscritas y mecanografiadas. La situación empeoró cuando el acosador contactó directamente con la escuela de Kaya, haciéndose pasar por su padre. Estas acciones forzaron a la familia a adoptar medidas extremas para proteger su seguridad.

La investigación y las pruebas genéticas claves para detener al responsable

Según Crime Investigation, entre 2007 y 2015, Eva LaRue recibió 37 cartas con amenazas explícitas. El acosador no solo adoptó un seudónimo intimidante, sino que también persiguió nuevos métodos para ocasionar daño psicológico y temor constante. La policía intensificó el esfuerzo cuando el hostigador empezó a enfocarse directamente en la hija de la actriz.

La investigación policial utilizó pruebas
La investigación policial utilizó pruebas de ADN y genealogía genética para identificar y detener al acosador James David Rogers (Captura de video)

De acuerdo con la misma fuente, el acoso incluyó llamadas telefónicas a la escuela de Kaya en 2019. En uno de los mensajes, el sujeto fingió ser familiar directo e intentó acercarse a la menor. Al mes siguiente, dejó un mensaje de voz donde amenazó con actos violentos graves. La investigación tomó un giro crucial tras recuperar ADN de los sobres enviados durante los años de acoso.

La utilización de genealogía genética permitió a la policía comparar el material biológico con bases de datos familiares. Los investigadores recolectaron una muestra de ADN de una pajilla utilizada por el sospechoso en un restaurante. Este procedimiento facilitó la identificación positiva de James David Rogers, un asistente de enfermería de Ohio.

El agresor, disfrazado como Freddy
El agresor, disfrazado como Freddy Krueger, envió 37 cartas amenazantes y realizó llamadas telefónicas a la familia de Eva LaRue (Captura de video)

Rogers fue arrestado y afrontó cargos federales en septiembre de 2022. El proceso judicial concluyó con una sentencia de 40 meses de prisión. El hombre se declaró culpable de amenazas por comunicaciones interestatales, envío de correspondencia intimidatoria y acoso. El involucrado admitió la autoría de los hechos tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Un episodio de miedo permanente y resiliencia familiar

Durante los años de acoso, Eva LaRue y su hija vivieron bajo estrictas medidas de precaución. Según declaraciones recogidas por CNN, la actriz vendió su casa y se trasladó temporalmente a Italia. LaRue buscó anonimato y seguridad, pero la situación volvió a complicarse cuando las cartas continuaron llegando incluso a su nuevo domicilio en California. Optó por adquirir la propiedad bajo una sociedad anónima y no bajo su nombre real.

Eva LaRue y su hija
Eva LaRue y su hija debieron cambiar de hogar, adoptar medidas de seguridad extremas y vivir bajo constante vigilancia durante años REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Ambas víctimas establecieron rutinas defensivas y dormían con armas cerca para sentirse protegidas. Emma y Kaya planificaron rutas seguras para movilizarse cada día y diseñaron estrategias en caso de que Rogers volviera a encontrarlas. El temor por la integridad física y mental no desapareció con la detención del acosador, aunque la condena aportó algo de tranquilidad.

La situación de Eva LaRue constituye un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan figuras públicas, incluso en países con recursos avanzados para investigar delitos. La importancia del ADN y la cooperación interinstitucional quedó demostrada en la resolución del caso.

La condena de 40 meses
La condena de 40 meses de prisión para James David Rogers marcó un precedente en la lucha contra el acoso y las amenazas interestatales (Captura de video)

Aunque Eva LaRue y su familia buscan reconstruirse tras el trauma, reconocen que las secuelas psicológicas persisten. El episodio marcó un cambio radical en la vida cotidiana de la actriz, quien sigue alerta frente a posibles nuevas amenazas. La condena de Rogers ofrece alivio, pero no borra el miedo acumulado tras más de una década de vigilancia y hostigamiento.

El caso de LaRue permitió exponer la gravedad y alcance de los delitos de acoso en el siglo XXI. El precedente destaca la necesidad de avanzar en herramientas de protección y asistencia a víctimas. La visibilidad pública del caso contribuye a generar debate y concientización sobre el impacto de la persecución en la vida privada y profesional de las personas atacadas.

