Sawney Bean y el clan de la cueva: la historia real detrás del mito más siniestro del canibalismo en Escocia

La leyenda de Sawney Bean y su clan caníbal se consolidó como uno de los mitos más oscuros del folclore escocés y británico (Wikipedia)

Durante siglos, la leyenda de Sawney Bean y su clan caníbal generó temor en el imaginario colectivo de Escocia, consolidándose como uno de los relatos más perturbadores y persistentes del folclore británico.

Según relata Historia National Geographic, la historia sitúa a Bean y su familia en una cueva oculta en la costa de Galloway, donde, alejados de la civilización, sobrevivían gracias a los viajeros que desaparecían misteriosamente en la región.

Un origen envuelto en misterio y marginalidad

El mito se remonta a una época en la que la región de Galloway era percibida como especialmente salvaje y aislada. Si bien existen divergencias sobre la fecha de nacimiento de Alexander “Sawney” Bean —algunas versiones mencionan 1390, otras sitúan los hechos en el siglo XVI durante el reinado de Jacobo VI—, todas coinciden en señalar East Lothian, cerca de Edimburgo, como su lugar de origen.

El clan Bean, liderado por Sawney y Agnes Douglas, vivió oculto en una cueva de Galloway, donde perpetró crímenes durante casi tres décadas (@MundoTop100/Wikipedia)

Incapaz de adaptarse a la vida comunitaria y tras abandonar la profesión familiar de panadero, Bean se unió a Agnes Douglas, conocida como “Black Agnes”, una mujer señalada por acusaciones de brujería y prácticas ocultas, según recoge Historia National Geographic.

Rechazados y perseguidos, la pareja optó por la huida y la delincuencia como medio de subsistencia. En sus primeros robos, la imposibilidad de intercambiar bienes sustraídos por alimentos llevó a Agnes a sugerir el canibalismo como única alternativa para sobrevivir.

Así, luego de atacar a un viajero en un camino próximo a un embarcadero, Bean trasladó el cadáver a la cueva que encontraron durante la marea baja, un refugio natural cuya entrada quedaba oculta al subir el mar. Este escondite, descrito como profundo y seco, se transformó en el hogar del incipiente clan.

Expansión y rituales macabros

La historia de Sawney Bean mezcla elementos de canibalismo, brujería e incesto, reflejando el miedo ancestral a lo desconocido en la Escocia medieval (@MundoTop100/Wikipedia)

Con el tiempo, la familia creció hasta alcanzar ocho hijos y seis hijas, lo que incrementó la necesidad de perpetrar más ataques. De acuerdo con la leyenda, el clan actuó durante 28 años, asaltando principalmente de noche y ocultando los cuerpos de sus víctimas para simular ataques de animales salvajes.

La cueva, inaccesible durante largos periodos por la marea, dificultaba el acceso de las autoridades y permitía que los crímenes quedaran impunes. Historia National Geographic señala que, frente a la ola de desapariciones, las autoridades de Glasgow emprendieron una caza de brujas que resultó en la ejecución de muchos inocentes, sin lograr detener las actividades del clan.

El final llegó tras el ataque a un matrimonio de comerciantes que volvía de una feria. El hombre, armado, pudo defenderse y escapar, aunque su esposa fue capturada y asesinada. Al encontrar los restos de su pareja, el comerciante alertó a las autoridades, lo que llevó a la intervención del rey, quien envió una expedición con 400 soldados.

El mito de Sawney Bean generó debates sobre su origen real y su posible uso como propaganda proinglesa para desprestigiar a Escocia (@MundoTop100/Wikipedia)

Con la ayuda de sabuesos, localizaron la entrada de la cueva y, al adentrarse, encontraron a la familia Bean en un festín macabro, rodeados de restos humanos y objetos elaborados con partes de sus víctimas.

Castigo y exterminio del clan

La captura del clan terminó con su traslado a Edimburgo, donde, sin juicio previo, todos fueron condenados a muerte. Los hombres fueron desmembrados; mujeres y niños, clavados en estacas, presenciaron la ejecución de los varones antes de morir en la hoguera.

Según la tradición recogida por Historia National Geographic, Sawney Bean, lejos de mostrar arrepentimiento, lanzó insultos y amenazas, pronunciando la frase: “No terminó, nunca terminará”.

El clan, que según la leyenda llegó a contar con hasta cuarenta y ocho miembros fruto del incesto, fue erradicado de forma brutal.

Realidad o propaganda: el debate sobre el mito

Aunque la veracidad del mito es discutida, la historia de Sawney Bean sigue fascinando y aterrorizando, alimentando el folclore y la cultura popular escocesa (@MundoTop100/Wikipedia)

El mito de Sawney Bean generó debate entre historiadores y folcloristas. Algunos sostienen que la historia pudo ser impulsada por la propaganda proinglesa para reforzar la imagen de Escocia como un lugar bárbaro y peligroso.

Otros apuntan a que, aunque el canibalismo extremo resulta difícil de demostrar, no era totalmente ajeno a la región durante épocas de hambruna. La leyenda, marcada por el horror, la brujería y el incesto, ilustra el lado más oscuro de la Escocia medieval y pervivió en baladas populares, como la que advierte: “No vayas por Galloway pues has de saber que Sawney Beane te espera allí...”

Aunque el relato del clan caníbal probablemente forma parte de la ficción, la existencia documentada de episodios de canibalismo en la Escocia medieval arroja una inquietante sombra de posibilidad sobre uno de los mitos más tenebrosos del folclore británico.