Historias

Sawney Bean y el clan de la cueva: la historia real detrás del mito más siniestro del canibalismo en Escocia

Un relato persistente del imaginario británico sitúa a un clan asentado en una cueva de la costa de Galloway, acusado de hacer desaparecer viajeros durante décadas y de construir una de las historias más inquietantes del folclore escocés, marcada por el terror, la violencia y la controversia histórica

Guardar
La leyenda de Sawney Bean
La leyenda de Sawney Bean y su clan caníbal se consolidó como uno de los mitos más oscuros del folclore escocés y británico (Wikipedia)

Durante siglos, la leyenda de Sawney Bean y su clan caníbal generó temor en el imaginario colectivo de Escocia, consolidándose como uno de los relatos más perturbadores y persistentes del folclore británico.

Según relata Historia National Geographic, la historia sitúa a Bean y su familia en una cueva oculta en la costa de Galloway, donde, alejados de la civilización, sobrevivían gracias a los viajeros que desaparecían misteriosamente en la región.

Un origen envuelto en misterio y marginalidad

El mito se remonta a una época en la que la región de Galloway era percibida como especialmente salvaje y aislada. Si bien existen divergencias sobre la fecha de nacimiento de Alexander “Sawney” Bean —algunas versiones mencionan 1390, otras sitúan los hechos en el siglo XVI durante el reinado de Jacobo VI—, todas coinciden en señalar East Lothian, cerca de Edimburgo, como su lugar de origen.

El clan Bean, liderado por
El clan Bean, liderado por Sawney y Agnes Douglas, vivió oculto en una cueva de Galloway, donde perpetró crímenes durante casi tres décadas (@MundoTop100/Wikipedia)

Incapaz de adaptarse a la vida comunitaria y tras abandonar la profesión familiar de panadero, Bean se unió a Agnes Douglas, conocida como “Black Agnes”, una mujer señalada por acusaciones de brujería y prácticas ocultas, según recoge Historia National Geographic.

Rechazados y perseguidos, la pareja optó por la huida y la delincuencia como medio de subsistencia. En sus primeros robos, la imposibilidad de intercambiar bienes sustraídos por alimentos llevó a Agnes a sugerir el canibalismo como única alternativa para sobrevivir.

Así, luego de atacar a un viajero en un camino próximo a un embarcadero, Bean trasladó el cadáver a la cueva que encontraron durante la marea baja, un refugio natural cuya entrada quedaba oculta al subir el mar. Este escondite, descrito como profundo y seco, se transformó en el hogar del incipiente clan.

Expansión y rituales macabros

La historia de Sawney Bean
La historia de Sawney Bean mezcla elementos de canibalismo, brujería e incesto, reflejando el miedo ancestral a lo desconocido en la Escocia medieval (@MundoTop100/Wikipedia)

Con el tiempo, la familia creció hasta alcanzar ocho hijos y seis hijas, lo que incrementó la necesidad de perpetrar más ataques. De acuerdo con la leyenda, el clan actuó durante 28 años, asaltando principalmente de noche y ocultando los cuerpos de sus víctimas para simular ataques de animales salvajes.

La cueva, inaccesible durante largos periodos por la marea, dificultaba el acceso de las autoridades y permitía que los crímenes quedaran impunes. Historia National Geographic señala que, frente a la ola de desapariciones, las autoridades de Glasgow emprendieron una caza de brujas que resultó en la ejecución de muchos inocentes, sin lograr detener las actividades del clan.

El final llegó tras el ataque a un matrimonio de comerciantes que volvía de una feria. El hombre, armado, pudo defenderse y escapar, aunque su esposa fue capturada y asesinada. Al encontrar los restos de su pareja, el comerciante alertó a las autoridades, lo que llevó a la intervención del rey, quien envió una expedición con 400 soldados.

El mito de Sawney Bean
El mito de Sawney Bean generó debates sobre su origen real y su posible uso como propaganda proinglesa para desprestigiar a Escocia (@MundoTop100/Wikipedia)

Con la ayuda de sabuesos, localizaron la entrada de la cueva y, al adentrarse, encontraron a la familia Bean en un festín macabro, rodeados de restos humanos y objetos elaborados con partes de sus víctimas.

Castigo y exterminio del clan

La captura del clan terminó con su traslado a Edimburgo, donde, sin juicio previo, todos fueron condenados a muerte. Los hombres fueron desmembrados; mujeres y niños, clavados en estacas, presenciaron la ejecución de los varones antes de morir en la hoguera.

Según la tradición recogida por Historia National Geographic, Sawney Bean, lejos de mostrar arrepentimiento, lanzó insultos y amenazas, pronunciando la frase: “No terminó, nunca terminará”.

El clan, que según la leyenda llegó a contar con hasta cuarenta y ocho miembros fruto del incesto, fue erradicado de forma brutal.

Realidad o propaganda: el debate sobre el mito

Aunque la veracidad del mito
Aunque la veracidad del mito es discutida, la historia de Sawney Bean sigue fascinando y aterrorizando, alimentando el folclore y la cultura popular escocesa (@MundoTop100/Wikipedia)

El mito de Sawney Bean generó debate entre historiadores y folcloristas. Algunos sostienen que la historia pudo ser impulsada por la propaganda proinglesa para reforzar la imagen de Escocia como un lugar bárbaro y peligroso.

Otros apuntan a que, aunque el canibalismo extremo resulta difícil de demostrar, no era totalmente ajeno a la región durante épocas de hambruna. La leyenda, marcada por el horror, la brujería y el incesto, ilustra el lado más oscuro de la Escocia medieval y pervivió en baladas populares, como la que advierte: “No vayas por Galloway pues has de saber que Sawney Beane te espera allí...”

Aunque el relato del clan caníbal probablemente forma parte de la ficción, la existencia documentada de episodios de canibalismo en la Escocia medieval arroja una inquietante sombra de posibilidad sobre uno de los mitos más tenebrosos del folclore británico.

Temas Relacionados

Sawney BeanClan caníbal de EscociaFolclore británicoGallowayCanibalismo en la Escocia medievalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Achille Lauro, el barco maldito: el crucero que arrastró accidentes, un secuestro y terminó envuelto en llamas en el Índico

Nacido para el lujo y recordado por las adversidades, el barco acumuló más golpes del destino que cualquier transatlántico de su época. Su viaje final solo confirmó una reputación que hoy sigue siendo un misterio flotante

Achille Lauro, el barco maldito:

La curiosa historia de La Internacional: el himno obrero adoptado por la URSS que tuvo disputas entre sus autores

Hasta el 2014, sus creadores litigaban en la Justicia para cobrar por la reproducción de la marcha. El conflicto entre dos hermanos por la música y los cambios en las letras

La curiosa historia de La

El final de Pablo Emilio Escobar: las últimas horas del rey de la huida que ya no sabía cómo escapar

La caída del narco más temido no ocurrió en un tiroteo épico sino en un derrumbe íntimo: paranoia, llamadas fatales, un refugio improvisado y acorralado por sus enemigos y su propio miedo. Una carrera hacia un techo que se terminó convirtiendo en un laberinto del que ya no tenía salida. La versión del suicidio y la ejecución que aún divide a Colombia

El final de Pablo Emilio

El desastre de Bhopal: una nube de gas tóxico, siete mil muertos en una noche y cientos de miles con secuelas cuatro décadas después

El 2 de diciembre de 1984, la rotura de un tanque en la fábrica de plaguicidas que Union Carbide tenía en esa ciudad de la India produjo la fuga de un fluido mortal. Nadie avisó a los habitantes, muchos de los cuales murieron mientras dormían. Los sobrevivientes quedaron afectados de por vida e incluso hoy siguen naciendo niños con malformaciones. Los responsables que aún siguen impunes y la serie de Netflix que reconstruye los hechos

El desastre de Bhopal: una

Las confesiones de la mujer que fue obligada a casarse a los 3 años con el líder de los “Niños de Dios”: “Mi mamá me entregó”

Serena Kelley contó todo lo que vivió en la secta. “Era apenas una ficha dentro de un orden sagrado que solo admitía obediencia”, afirma. Los rastros de la organización de David Berg en Argentina

Las confesiones de la mujer
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami