Historias

Una maravilla argentina bajo el Paraná: así es el túnel subacuático que une dos provincias y es récord continental

Considerado único en América, el túnel Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis conecta Santa Fe y Entre Ríos, desde 1969, mediante una obra pionera en ingeniería que impulsó el desarrollo regional y se transformó en símbolo de integración nacional

Guardar
El Túnel Subfluvial Raúl Uranga
El Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis conecta Santa Fe y Paraná bajo el río Paraná, siendo el único de su tipo en América (foto: @Instagram/turismoer)

Bajo el caudaloso río Paraná, una obra de ingeniería argentina se destaca como única en todo el continente americano: el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis.

Desde su inauguración en 1969, este paso subacuático conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná, y permanece como el único túnel de su tipo en América, un logro descrito como un verdadero hito de la ingeniería nacional.

Su construcción fue un desafío técnico y simboliza el avance y la cooperación interprovincial en el país.

Con 2.397 metros de longitud
Con 2.397 metros de longitud y 32 metros de profundidad, el túnel soporta el paso diario de miles de vehículos y dinamiza la economía regional (foto: Túnel subfluvial)

Un proyecto visionario que unió provincias y superó límites

Según detalla el estudio titulado “Viajar bajo el río: El túnel subfluvial Paraná - Santa Fe (1969): ingeniería y arquitectura conectando territorios”, realizado por la Universidad Nacional del Litoral, la necesidad de mejorar la conexión entre Paraná y Santa Fe surgió en la década de 1950.

Por entonces, las vías navegables y los puentes existentes no bastaban para acompañar el crecimiento social y económico de la región. En ese contexto, los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis impulsaron un proyecto audaz: construir un túnel que, por primera vez en América, cruzara el lecho de un río y ofreciera una vía segura y directa para personas y mercancías.

El 13 de diciembre de 1969, la obra quedó oficialmente inaugurada, marcando el inicio de una nueva etapa para ambas provincias. El túnel no solo facilitó el transporte, sino que se convirtió en un símbolo de innovación nacional y cooperación regional.

Inaugurado en 1969, el túnel
Inaugurado en 1969, el túnel subacuático argentino es un hito de la ingeniería nacional y símbolo de cooperación interprovincial (foto: Túnel Subfluvial)

Cómo se construyó el túnel subacuático argentino

La construcción del túnel representó un avance tecnológico notable para la época. Las obras comenzaron en 1962 y enfrentaron desafíos únicos, ya que no se trató de una perforación simple bajo el río. En cambio, se fabricaron grandes bloques de hormigón, que fueron sumergidos y ensamblados bajo agua.

Esta técnica, poco común por entonces, permitió ejecutar la obra sin interrumpir el tráfico fluvial y minimizando el impacto ambiental.

Hoy, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis sigue sorprendiendo por sus características técnicas: mide 2.397 metros de longitud, alcanza una profundidad máxima de 32 metros bajo el nivel del río y soporta el paso diario de miles de vehículos.

La obra representa un emblema
La obra representa un emblema de identidad y progreso para Santa Fe y Entre Ríos, fomentando el turismo y la relación entre ambas provincias (foto: Provincia de Santa Fe)

La obra, según lo describe el Gobierno de Entre Ríos, permanece como referencia entre los grandes logros de la ingeniería argentina y mundial.

Un récord y un selecto grupo a nivel global

Aunque existen túneles subacuáticos espectaculares en el mundo, Argentina mantiene el privilegio de tener el único del continente americano. Este hecho coloca al país en un grupo exclusivo, ya que actualmente solo hay cinco túneles de este tipo en todo el planeta.

Mientras que otros destacan por su longitud, profundidad o complejidad, el del Paraná sobresale por ser pionero en América y por haber integrado a dos grandes provincias en busca del desarrollo.

El túnel subfluvial es motivo
El túnel subfluvial es motivo de orgullo nacional y se estudia como uno de los logros más ambiciosos de la ingeniería argentina del siglo XX (foto: Wikipedia)

El proyecto argentino demostró que la cooperación y el esfuerzo conjunto pueden generar soluciones duraderas y de gran impacto social. Por este motivo, el túnel sigue figurando en listas internacionales como uno de los más innovadores, junto con obras emblemáticas de Europa y Asia.

Orgullo e identidad: lo que representa el túnel para la zona

Más de medio siglo después de su apertura, el túnel subfluvial no solo funciona como infraestructura vital, sino que es un auténtico emblema de la identidad local. De acuerdo con el sitio oficial del Túnel Subfluvial, para Santa Fe y Entre Ríos, la conexión bajo el río Paraná simboliza el progreso alcanzado mediante trabajo colectivo y creatividad. Miles de vehículos cruzan a diario por esta vía, que ha dinamizado la economía, fomentado el turismo y afianzado la relación entre ambas orillas.

Además, es motivo de orgullo y admiración para ingenieros, estudiantes y la sociedad en general. Su historia se estudia en escuelas y universidades, y frecuentemente se recuerda como uno de los logros más ambiciosos del siglo XX en el país.

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis representa mucho más que un logro técnico: es testimonio de la voluntad de superación y del poder transformador del trabajo en equipo.

Temas Relacionados

Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre BegnisRío ParanáSanta FeEntre RíosIngeniería argentinaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un incendio, un salto de 53 metros y una huida épica: la historia de Joe Meanen, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Piper Alpha

En 1988, una explosión arrasó la plataforma petrolera más importante del Mar del Norte. En medio del caos y la desesperación, uno de los hombres a bordo eligió arriesgarse ante el abismo de la noche y el frío

Un incendio, un salto de

Mensajes encriptados y confesiones telefónicas: el caso del Asesino del Zodíaco y la incógnita de su identidad

A más de 50 años de los crímenes, el responsable no fue hallado a pesar de dejar cartas y atribuirse más de 30 asesinatos en la zona de San Francisco

Mensajes encriptados y confesiones telefónicas:

El ladrón de arte “más prolífico del mundo”: robó cerca de 230 obras, las ocultó en la casa de su madre y ella las destruyó

El joven francés, Stéphane Breitwieser, llevó a cabo una serie única de robos en museos europeos, motivado por su pasión por el arte y no por el dinero. Cómo un inesperado desenlace familiar generó una pérdida irreparable para el patrimonio cultural

El ladrón de arte “más

El enigma de Glozel: el hallazgo rural que dividió a la ciencia y desató una tormenta arqueológica en Francia

Vasijas, huesos y misteriosas inscripciones salieron a la luz en una aldea de Auvernia, desatando investigaciones oficiales, teorías opuestas y una avalancha de artículos en la prensa de la época

El enigma de Glozel: el

Reinvención, maternidad tardía y amistad con exparejas: la transformación de Marcela Tinayre

La conductora estuvo junto a Alina Moine en “De esto aprendí” y contó cómo pudo adaptarse a los cambios, priorizar el bienestar y encontrar placer en cada etapa

Reinvención, maternidad tardía y amistad
DEPORTES
Se confirmó la lesión de

Se confirmó la lesión de Facundo Colidio en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca

La contundente sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Defensa y Justicia reacciona ante Huracán en un duelo clave por la pelea por un lugar en los octavos de final del Clausura

Cuáles son los jugadores que han salido de Pumas por situaciones extracancha

TELESHOW
La reacción de Gonzalo Gerber

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

INFOBAE AMÉRICA

Último día de campaña en

Último día de campaña en Nueva York: los candidatos intensifican el pulso a horas de las elecciones

Así es la nueva súper heladera inteligente de Samsung: usa full IA y tiene dos motores, como los autos híbridos

La contaminación del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en no fumadores

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah ganó el Premio Femina de Francia