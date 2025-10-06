Movant LogComex

La hidrovía se expande: nuevo tramo y puertos privados para Entre Ríos

El presidente anunció que la futura concesión de la hidrovía incluirá el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú a 34 pies, para que Entre Ríos pueda desarrollar nuevos puertos

Guardar
Al reducir tiempos y costos
Al reducir tiempos y costos de transporte desde zonas agrícolas entrerrianas, los productores de granos y otros bienes podrán mejorar sus márgenes (Foto: Shutterstock)

En una reunión realizada durante el fin de semana en la ciudad de Paraná, el presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron una decisión que podría modificar el mapa logístico de la región: la inclusión de los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú dentro de la traza de la hidrovía mediante el dragado a 34 pies (frente a los aproximadamente 25 pies actuales). El proyecto será ejecutado por privados a través de la próxima licitación de la hidrovía, y habilitará la construcción de nuevos puertos privados en la zona.

En su discurso, Milei afirmó: “Durante los últimos 30 años, la provincia vio cómo se desarrollaron los puertos de Santa Fe y Buenos Aires sin poder compartir ese progreso. Ahora podrán aumentar su actividad comercial, reducir los costos logísticos para el agro y aumentar la productividad del sector de la región”. También adelantó que “en la próxima semana” el ministro del Interior Lisandro Catalán viajará a Entre Ríos para hacer nuevos anuncios vinculados al régimen de Salto Grande.

Lo que propone el anuncio

  • Incorporar los brazos Paraná Bravo y Guazú en la futura concesión de la hidrovía, ampliando su alcance territorial.
  • Realizar el dragado hasta 34 pies de profundidad para permitir la navegación de buques de mayor calado.
  • Hacer que esta obra no sea gestionada por el Estado, sino por el sector privado vía licitación.
  • Fomentar la instalación de nuevos puertos privados en Entre Ríos, un territorio que históricamente ha quedado fuera del circuito portuario más activo de la hidrovía.

Impacto esperado sobre logística y comercio internacional

Una mayor profundidad permitirá el tránsito de embarcaciones de mayor porte, con mayor carga por viaje. Esto reduce el costo por tonelada transportada y aumenta la eficiencia logística. En el contexto de la hidrovía Paraguay–Paraná, se estima que las restricciones de calado han sido una barrera recurrente para la optimización del transporte fluvial.

Entre Ríos podrá sumarse activamente al circuito portuario de la hidrovía, rompiendo la concentración en provincias como Santa Fe o Buenos Aires. Esto podría equilibrar oportunidades en la región litoral y descongestionar algunos nodos saturados.

Al reducir tiempos y costos de transporte desde zonas agrícolas entrerrianas, los productores de granos (soja, maíz, trigo) y otros bienes podrán mejorar sus márgenes. En regiones donde la infraestructura de salida es deficitaria, estos costos logísticos actúan como un “impuesto interno” que encarece el producto final.

Dado que la hidrovía es un corredor internacional que conecta Argentina con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, cualquier cambio —por ejemplo el dragado, tarifas, peajes o concesiones— genera interés de otros países ribereños. En septiembre pasado, el alza del peaje en el tramo Confluencia–Santa Fe ya generó críticas desde Paraguay, que señaló que aumentaba los costos de exportación regionales.

Milei adelantó que “en la
Milei adelantó que “en la próxima semana” el ministro del Interior Lisandro Catalán viajará a Entre Ríos para hacer nuevos anuncios vinculados al régimen de Salto Grande (Foto: Casa Rosada Presidencia)

Riesgos y factores críticos

  • Financiamiento y viabilidad privada: Si bien se propone que el Estado no costee el dragado, los privados deberán asumir inversiones muy altas en ingeniería fluvial, maquinaria, mantenimiento y balizamiento.
  • Marco regulatorio y transparencia: Dados los antecedentes de cuestionamientos en procesos anteriores de concesión, será clave asegurar reglas claras y supervisión técnica.
  • Reacción de actores regionales: Paraguay y otros países tendrán ojo sobre cómo se fijarán las tarifas, peajes y condiciones operativas, para evitar distorsiones que perjudiquen el comercio compartido.

El anuncio presidencial representa un cambio de ambición: no solo mantener la hidrovía, sino expandir su cobertura para distribuir beneficios geográficos más equitativos y fortalecer el rol de Entre Ríos en el comercio fluvial. Si bien en papel el proyecto puede dinamizar la logística interior, el éxito dependerá de que los pliegos sean fiables, competitivos y que los riesgos operativos (hidrológicos, regulatorios) sean gestionados con visión de largo plazo. Este será un proyecto a observar, no solo para Argentina, sino para toda la cuenca del Plata.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorHidrovíaArgentina

Últimas Noticias

Zonas francas: la estrategia logística que impulsa a Neuquén hacia el mundo

Fernando Montero, CEO de una zona franca de la provincia de Neuquén, explica por qué estas áreas se consolidan como hubs logísticos multimodales, con beneficios para las industrias y oportunidades para el comercio exterior

Zonas francas: la estrategia logística

Simplifican los trámites logísticos para bienes importados en la minería

La Secretaría de Minería implementó nuevos procesos digitales para gestionar traslados y desafectaciones de bienes importados bajo la Ley de Inversiones Mineras. La medida busca agilizar la trazabilidad de equipos y repuestos

Simplifican los trámites logísticos para

De los indicadores a la acción: interpretar datos para competir en mercados exigentes

Luis Millán, especialista en logística en la industria de neumáticos, explica las particularidades de gestionar cubiertas en distintos segmentos y cómo los KPIs ayudan a traducir datos en decisiones con impacto real

De los indicadores a la

El ferrocarril se consolida como eje logístico para la minería en el NOA

Con la recuperación de trazas estratégicas y una operación integrada con transporte vial y fluvial, el ferrocarril gana protagonismo en la cadena de suministros del sector minero

El ferrocarril se consolida como

El Gobierno desregula la certificación técnica vehicular y agiliza la gestión del transporte

La resolución abre el registro de certificadores, simplifica trámites y permite que más unidades vuelvan a operar sin demoras, reduciendo costos para transportistas

El Gobierno desregula la certificación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de dinosaurio carnívoro: por qué cambia lo que se sabía de los grandes depredadores prehistóricos

“Embarrados y agresivo”: los detalles que dio Víctor Sotacuro de la noche del triple femicidio narco

Se realizará en Córdoba la Segunda Jornada Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa en Argentina

Así es el aljibe donde hallaron muerta a la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Imputaron a José Luis Espert en la causa que inició Juan Grabois por los USD 200.000 que recibió de “Fred” Machado

INFOBAE AMÉRICA
Hamas busca “retirar todos los

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza tras dos años de guerra

Una ONG venezolana denunció que colectivos chavistas agredieron a sus integrantes durante una misa por presos políticos

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia insta a magistrados a renunciar “o ser expulsados”

Quito activa protocolos ante la posibilidad de que el paro nacional llegue a la capital

TELESHOW
Calu Rivero volvió con sus

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público