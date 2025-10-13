In House

Santa Fe: un nuevo centro de experiencia impulsa la capacitación y el servicio en maquinaria agrícola

Un entorno de entrenamiento, talleres y soluciones técnicas proyectado en el complejo industrial de TANZI en Arequito refuerza el vínculo entre la tecnología y el sector productivo, integrando espacios modernos y atención especializada

Formación y asesoramiento en el uso de tecnología de siembra marcan la propuesta de TANZI en la Argentina (TANZI)

La empresa argentina TANZI, dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, avanza en la construcción de su nuevo Centro de Experiencia al Cliente (CEC) en Arequito, Santa Fe. El proyecto se propone reunir tecnología, formación y asesoramiento en un mismo espacio para usuarios y distribuidores.

El CEC funcionará como hub de capacitación y entrenamiento, sumando un centro de exhibición tecnológica y aporte de soluciones. Se trata de una inversión que tiene el objetivo de acercar a los usuarios y distribuidores a la empresa.

Desde TANZI señalaron que la iniciativa busca nutrir de conocimientos a los usuarios y permitirles sacar el mayor potencial a la alta tecnología presente en los equipos actuales de la marca.

El Centro de Experiencia al Cliente suma innovación en maquinaria agrícola y capacitación técnica (TANZI)

Entre las características principales del CEC de TANZI se encuentran:

  • Más de 3.000 m² cubiertos y 5.000 m² edificados
  • Aulas para cursos y talleres técnicos
  • Centro de entrenamiento sobre operación y mantenimiento de maquinaria
  • Oficinas administrativas y comerciales
  • Salón de Usos Múltiples con capacidad para 150 personas

El CEC forma parte del nuevo complejo industrial de TANZI en Arequito, que suma más de 25.000 m² cubiertos en un predio de nueve hectáreas. Según lo comunicado por la compañía, el complejo industrial representa una de las mayores inversiones en fábricas de maquinarias agrícolas del mundo y la posiciona entre las más modernas, incorporando tecnologías de fabricación y gestión propias de la Industria 4.0.

Tecnología y servicio en el nuevo complejo

El CEC fue concebido para potenciar el uso de la tecnología que TANZI integra en sus equipos y favorecer la formación permanente de los usuarios. Según la firma, el objetivo principal es “acercar a los usuarios y distribuidores al corazón de la empresa, nutriéndolos de conocimientos y así sacar el mayor potencial posible a la alta tecnología disponible hoy en nuestros equipos”.

El CEC forma parte del nuevo complejo industrial TANZI que se amplía a más de 25.000 m2 cubiertos en un predio de nueve hectáreas (TANZI)

Premios internacionales a la innovación y el diseño

El compromiso de TANZI con la innovación también fue reconocido internacionalmente. La sembradora EVOX, desarrollada por la marca, recibió dos importantes premios de diseño.

Por un lado, a comienzos de este año fue distinguida con el iF Design Award, un galardón de prestigio global que reconoce la excelencia en diseño industrial desde hace casi 70 años. El certamen recibió 10.776 candidaturas de 57 países, y un jurado de 132 expertos valoró la calidad, innovación tecnológica, funcionalidad y la capacidad de los productos para aportar mejoras concretas a su segmento.

EVOX fue seleccionada por su calidad, funcionalidad e impacto en el sector, posicionando a la sembradora entre las propuestas más relevantes del año dentro de la categoría de maquinaria. Este galardón distingue cada año productos que marcan tendencia y responden a estándares internacionales en diseño y desarrollo.

Por otra parte, el Red Dot Award significó otro reconocimiento internacional de gran peso en este año. Este premio es considerado uno de los más exclusivos en el universo del diseño industrial y valora la capacidad de los productos para combinar innovación, facilidad de uso y estética.

Este año TANZI recibió dos importantes distinciones por su sembradora EVOX (TANZI)

EVOX fue distinguida en la categoría Product Design, la que incluyó postulaciones de diversos países y contó con la evaluación de un jurado internacional de expertos en la materia.

Cabe destacar que el Red Dot Award selecciona solo a aquellos productos que alcanzan una excelencia sobresaliente en su concepción y ejecución, destacando el aporte de EVOX tanto por el diseño como por su funcionalidad adaptada a las necesidades del sector agropecuario.

