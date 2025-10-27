Historias

Sombreros negros, calderos y escobas: historia y símbolos de la imagen de las brujas

Detrás de la clásica imagen se esconde un trasfondo que conjuga desde la transmisión de saberes hasta la exclusión social. Por qué este personaje aún causa fascinación, según una experta

Por Nicolás Sturtz

La imagen de la bruja,
La imagen de la bruja, con sombrero negro, escoba y caldero, surge de tradiciones europeas y hallazgos en Asia (Alexina Jones via AP)

La figura de la bruja fascina y perturba en igual medida. Su imagen, con sombrero puntiagudo, escoba, caldero y gato negro, trasciende festividades y fronteras. Sin embargo, estos símbolos formaron parte de una construcción histórica anclada en la vida cotidiana, la marginación y la transmisión de saberes femeninos.

Un análisis de Mari Ellis Dunning, doctoranda en Lenguas y Literatura en Aberystwyth University (Gales), en The Conversation, revela cómo, desde Europa hasta Asia, la iconografía de la brujería expresa más que el relato que se plasma en cientos de películas.

La escoba y el caldero: de utensilios domésticos a objetos de sospecha

En la Europa del siglo XVI, la escoba representaba las labores cotidianas domésticas. Para las alewives —mujeres que elaboraban cerveza— era también una señal de venta.

El atuendo y los animales
El atuendo y los animales asociados a la brujería evidencian cómo sociedades diversas convierten objetos femeninos en emblemas de miedo, resistencia y metáforas del poder marginal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de relatos de brujería y textos como el Malleus Maleficarum asociaron la escoba al acto de volar y a actividades demoníacas, transformando su significado original: de instrumento de limpieza a vehículo de lo prohibido y marginal.

El caldero, otro clásico de la iconografía, simbolizaba el trabajo de sanadoras y curanderas, quienes preparaban remedios con hierbas y saberes transmitidos de generación en generación.

Con la consolidación de la medicina oficial y la persecución de prácticas no reguladas, el caldero pasó a verse como objeto de sospecha y misterio, reforzando su vínculo con la hechicería y los rituales asociados a lo femenino, según la escritora galesa Mari Ellis Dunning en The Conversation.

La escoba y el caldero
La escoba y el caldero pasaron de ser utensilios domésticos a símbolos de sospecha y persecución en la brujería (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sombrero negro: de Gales a una imagen que cruza el mundo

La imagen del sombrero alto y negro es, quizás, la representación más reconocible de la bruja moderna. Su origen, sin embargo, es complejo y revela la forma en que la moda y la construcción de alteridades influyeron en la iconografía de la brujería.

En la Gales de la Edad Moderna (1500-1780), muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, adoptaban vestimenta funcional compuesta por faldas largas, delantales, chales y un sombrero rígido de copa alta y color oscuro.

Este atuendo, común entre campesinas y vendedoras locales, pasó a verse como raro o antiguo en el contexto urbano y protestante.

La historia de la brujería
La historia de la brujería no se limita a Europa, como revelan investigaciones sobre la expansión del sombrero, la escoba y el caldero como iconos de poder femenino y estigma social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Reforma, los reformadores protestantes miraban con desconfianza a regiones consideradas apegadas a la superstición y la magia—como Gales y Cornualles—y, por extensión, a las mujeres que vestían el tradicional sombrero negro.

La resignificación de este símbolo trascendió el continente europeo. Hallazgos arqueológicos muestran que en regiones de Asia, como las estepas de la actual Xinjiang, se han descubierto momias datadas en el año 200 a.C. vestidas con sombreros altos y oscuros.

Estos vestigios, conocidos como las “brujas de Subeshi”, demuestran que la asociación entre el sombrero alto y figuras socialmente marginales o mágicas no era exclusiva de Europa.

Hallazgos arqueológicos en Xinjiang muestran
Hallazgos arqueológicos en Xinjiang muestran que la imagen de la bruja trasciende Europa y tiene conexiones globales (REUTERS/Reba Saldanha)

El cabello y los animales: signos de diferencia y persecución

El cabello largo y suelto lleva, en la historia de la brujería, el peso del control social sobre el cuerpo femenino, asegura la escritora galesa. Ya que, a diferencia de los ideales cristianos del momento, el cabello descubierto simbolizaba indisciplina o rebeldía.

Testimonios históricos, como el caso de Agnes Griffiths en Gales en 1618, reflejan este estigma; se la describía como mujer de cabello suelto y conducta fuera de las normas. El pelo también participaba de las narrativas mágicas: se sospechaba que las brujas ocultaban cera en el cabello para sus rituales, asociándolas con prácticas secretas y peligrosas.

Los animales familiares completan el repertorio. Gatos, ratas, ranas y otros compañeros domésticos fueron interpretados como manifestaciones demoníacas, capaces de transmitir los poderes de la bruja.

Los símbolos del sombrero, la
Los símbolos del sombrero, la escoba y los animales en la brujería representan exclusión, resistencia y transmisión de saberes femeninos desde Europa hasta Asia, afirma la experta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de un “familiar” podía ser motivo suficiente para la persecución o la humillación pública, como ocurrió con Elizabeth Clarke y sus múltiples “espíritus familiares”, siendo el gato Vinegar Tom el más recordado.

Conexiones globales y resignificación de símbolos

La iconografía de la bruja, lejos de ser estática o exclusiva de Europa, muestra una notable capacidad de adaptación y expansión territorial.

Los símbolos que la definen —el sombrero, la escoba, el caldero y los animales— surgen de la resignificación de objetos y prácticas cotidianos, reforzada por el poder de la sospecha y la mirada inquisitiva sobre los márgenes sociales.

La figura de la bruja
La figura de la bruja simboliza la transformación de objetos cotidianos en arquetipos de poder femenino y resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos de prendas y objetos similares en Asia ponen en evidencia que la configuración visual de la bruja responde a una dinámica universal de exclusión y construcción de símbolos de poder femenino.

En diferentes civilizaciones, estos elementos se enlazan con la marginación de ciertas mujeres y la transmisión subterránea de saberes. La universalidad de la iconografía de la bruja muestra cómo —más allá de las fronteras— la sociedad transforma lo desconocido o minoritario en relato, arquetipo y, en última instancia, mito.

La figura de la bruja es, así, testimonio de la capacidad colectiva de resignificar objetos cotidianos como representación de miedos, resistencias y posibilidades de transformación.

