Historias

La historia de Barry Marshall, el médico que bebió una peligrosa bacteria para demostrar su teoría y ganó el Nobel de Medicina

Desafiando el escepticismo de la época, este australiano arriesgó su salud al convertirse en el primer sujeto de pruebas de su hipótesis. Cómo su audaz experimento transformó la manera en la que la ciencia puede abordar los grandes enigmas y revolucionó el tratamiento de las úlceras gástricas

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Barry Marshall, el hombre que
Barry Marshall, el hombre que desafió a la comunidad científica al inyectarse una bacteria patógena (Wikimedia Commons)

En 1984, el médico australiano Barry Marshall se convirtió en protagonista de una de las historias más singulares de la medicina contemporánea. Nacido en Kalgoorlie en 1951, este australiano decidió someterse a un autoexperimento para demostrar su teoría sobre el origen de las úlceras gástricas.

El hecho tuvo lugar en el Hospital Royal Perth, en el oeste de Australia, durante un momento en el que la comunidad científica sostenía que esta dolencia resultaba del estrés o de hábitos alimenticios inadecuados. Sin embargo, Marshall sostuvo junto al patólogo Robin Warren que una bacteria específica, Helicobacter pylori, era la verdadera responsable.

Sus propuestas no recibieron apoyo inmediato. Pero fue el inicio de un episodio marcó un hito en la historia médica. Ya que, años después, le valió en premio Nobel de Medicina.

Cronología de un avance histórico

Helicobacter pylori, una bacteria capaz
Helicobacter pylori, una bacteria capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago, cambió para siempre la comprensión y el tratamiento de las úlceras gástricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La década de 1980 presentaba una realidad médica muy diferente. Según National Geographic, la mayoría de los especialistas afirmaba que el ambiente ácido del estómago impedía la supervivencia de cualquier microorganismo, incluida la mencionada bacteria.

Marshall, graduado en la Universidad de Australia Occidental en 1974, se estableció como médico en hospitales locales y pronto se cruzó con Warren, quien había detectado la presencia regular de esta bacteria en biopsias de pacientes con úlcera. La colaboración entre ambos permitió aislar y estudiar la bacteria en laboratorio, mientras analizaban a pacientes afectados y reunían una gran cantidad de pruebas.

De acuerdo con la misma fuente, el primer gran obstáculo surgió al intentar publicar los resultados de sus investigaciones: la comunidad médica se mostró escéptica y rechazó sus conclusiones.

La teoría de Marshall contradecía las creencias predominantes y muchos colegas lo ignoraron. Ante esta realidad, del científico decidió tomar una medida drástica: preparó un caldo contaminado con Helycobacter pylori y lo bebió. Un acto que lo convirtió en el primer sujeto de prueba de su paradigma científico.

Los síntomas y la respuesta médica

Barry Marshall, el hombre que
Barry Marshall, el hombre que desafió a la comunidad científica al inyectarse una bacteria patógena, junto con Robin Warren (Nobel Prize)

La decisión del médico no tardó en producir consecuencias. Según National Geographic, pocos días después de la autoexposición, experimentó los síntomas clásicos de la úlcera gástrica: dolor abdominal, náuseas y pérdida de apetito.

Acudió al hospital, donde una endoscopia confirmó la presencia de inflamación estomacal y daños compatibles con la infección bacteriana que había señalado. El tratamiento con antibióticos alivió el malestar en poco tiempo, lo que fortaleció su postulado: la úlcera respondía a una infección y, en consecuencia, se curaba con un enfoque basado en el uso de antibióticos, en lugar de simples antiácidos o cambios en la dieta.

De acuerdo con el relato documentado por National Geographic, la noticia del caso atrajo rápidamente la atención de médicos, investigadores y medios de comunicación.

El experimento de Marshall impulsó a diversos laboratorios e instituciones a investigar la bacteria, abrir nuevas rutas de investigación y cambiar el enfoque sobre la dolencia gástrica. El respaldo académico y clínico no se produjo de inmediato; varios años de escepticismo pasaron hasta que la opinión mayoritaria reconoció el papel patógeno de Helicobacter pylori.

Antes del descubrimiento de su
Antes del descubrimiento de su papel patógeno, la mayoría de los especialistas negaba que una bacteria pudiera causar enfermedades en el aparato digestivo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la comunidad médica aceptó la conexión entre la bacteria y la enfermedad, la transformación fue profunda. Los tratamientos tradicionales con antiácidos y recomendaciones alimentarias dieron paso al uso de antibióticos específicos, que permitieron la curación completa y redujeron de manera significativa las complicaciones graves, como el riesgo de cáncer gástrico.

El reconocimiento internacional a la labor del equipo llegó en 2005, momento en el que Marshall y Warren recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento.

Para entonces, su contribución ya había cambiado de manera irreversible las prácticas médicas asociadas a la salud estomacal. De acuerdo con National Geographic, la decisión de Marshall no solo supuso un acto audaz, sino que inspiró a la comunidad científica mundial a contemplar nuevas explicaciones y desafíos, en un ejemplo de cómo la perseverancia puede producir avances en beneficio de millones de personas.

Tras esta serie de eventos, Marshall se consolidó como un referente indiscutido de la medicina por su empeño en validar su teoría ante la falta de respaldo institucional, su disposición a arriesgar su salud y su contribución a la comprensión de una de las enfermedades más frecuentes del aparato digestivo. En tanto, Robin Warren, el patólogo que compartió la investigación, acompañó el proceso y participó del mismo reconocimiento. El experimento transformó no solo el tratamiento médico, sino también la forma de investigar y resolver enigmas científicos.

Temas Relacionados

Barry MarshallHelicobacter pyloriNobel de MedicinaRobin WarrenÚlcera gástricaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La historia de Nick Brewer: de estar preso por narcotráfico a ser referente internacional del bienestar

El modelo Primal Moves desarrollado por el excriminal combina movimientos naturales y conciencia corporal. Entrevistado para el pódcast “The Dr. Hyman Show”, comentó que ahora ayuda a personas con dolor crónico y traumas para mejorar su bienestar físico y mental

La historia de Nick Brewer:

El extraño caso de un niño desaparecido en Texas y un impostor experimentado que engañó a una familia aferrada a una ilusión

El misterio de Nicholas Barclay se volvió más desconcertante cuando un joven apareció en España asegurando ser el menor perdido. Suplantaciones, falsas esperanzas y una verdad que tardó años en revelarse sacudieron a la familia y a las autoridades

El extraño caso de un

El incendio que destruyó un tercio de las casas de una ciudad, mató a 300 personas y el misterio que aún persiste sobre su origen

La noche del 8 de octubre de 1871 un pequeño foco de fuego que presumiblemente se inició en un granero se expandió por todo Chicago, devoró un tercio de sus edificios, mató a trescientas personas y dejó a otras cien mil sin techo. La increíble historia de la vaca que pateó un farol de querosene, el falso testimonio de “Pet Leg” Sullivan y la historia inventada por un cronista para vender más diarios

El incendio que destruyó un

El joven que recibió una feroz paliza y agonizó casi dos días crucificado en el desierto por ser gay

Matthew Shepard se subió a la camioneta de dos jóvenes que conoció en un bar. Fue la noche del 7 de octubre de 1998. Aaron McKinney y Russell Henderson fueron condenados a cadena perpetua por el crimen

El joven que recibió una

Guillermo Marconi, el pionero italiano que transformó una idea tecnológica en la revolución de las comunicaciones modernas

El ingenio y la perseverancia del inventor nacido en Bolonia permitieron romper barreras geográficas y conectar continentes. Cómo este sistema inalámbrico permitió el desarrollo de la radio y permitió el rescate de sobrevivientes del Titanic

Guillermo Marconi, el pionero italiano
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario de ANSES: quiénes cobran

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

Pidieron elevar a juicio el caso contra una mujer que ahorcó con un cable a su perra en Salta

Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: anuncian el premio

EN VIVO: anuncian el premio Nobel de Química 2025

Tras las huellas de Alejandro Magno: el misterio de Termesos, la ciudad que ningún ejército pudo conquistar

Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento