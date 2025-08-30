Historias

Carolyn Shoemaker, la mujer que descubrió cometas desde el patio de su casa

Sin formación en astronomía y tras iniciar su carrera de manera tardía, se convirtió en la cazadora de cometas más prolífica de la historia, con más de 30 hallazgos y un legado marcado por el descubrimiento del célebre Shoemaker-Levy 9

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El cometa Shoemaker-Levy 9, hallado
El cometa Shoemaker-Levy 9, hallado por Shoemaker, impactó Júpiter en 1994 y revolucionó la astronomía (Wikipedia)

En la historia de la astronomía moderna, Carolyn Shoemaker ocupa un lugar destacado como una de las más prolíficas cazadoras de cometas y asteroides, a pesar de haber iniciado su carrera científica de modo tardío y sin formación formal en esta disciplina.

Shoemaker no tenía título universitario en astronomía ni acceso a grandes telescopios institucionales; sin embargo, alcanzó notoriedad global tras el descubrimiento, junto a su esposo Eugene Shoemaker y el astrónomo David Levy, del cometa Shoemaker-Levy 9, cuyo impacto con Júpiter en 1994 reveló al mundo el poder destructivo de estos cuerpos y la importancia de su monitoreo.

Nacida en Gallup, Nuevo México, en 1929, Carolyn Jean Spellmann desarrolló sus estudios universitarios en historia, ciencias políticas y literatura inglesa, y formó una familia dedicada durante años al cuidado del hogar y la crianza de tres hijos. Solo después de que sus hijos crecieran y se independizaran, comenzó a colaborar con Eugene Shoemaker, quien entonces ya se distinguía como astrogeólogo y experto en cráteres de impacto. Según detalló National Geographic, la colaboración entre ambos nació en un entorno doméstico y cotidiano, pero pronto tomaría rumbo profesional y científico.

Shoemaker descubrió más de 30
Shoemaker descubrió más de 30 cometas y al menos 800 asteroides, según registros de la NASA (Wikipedia)

La pareja construyó un pequeño observatorio en Flagstaff, Arizona. Carolyn Shoemaker tomó la iniciativa de aprender las técnicas de observación del cielo nocturno, primero con cámaras astronómicas y placas fotográficas, y luego especializándose en la búsqueda de pequeños puntos de luz en movimiento. Esta labor requería horas de paciencia, un “ojo” excepcionalmente entrenado y la utilización de instrumentos sencillos, como estereoscopios y lupas, en la comparación de imágenes tomadas en noches sucesivas. Conforme detalló Enciclopedia Britannica, a partir de 1980 Shoemaker aceptó plazas de investigación en el Servicio Geológico de los Estados Unidos y en la Universidad del Norte de Arizona, donde perfeccionó su trabajo en la detección de asteroides y cometas.

La especialización de Shoemaker consistió en buscar cuerpos menores que cruzan la órbita terrestre, los llamados “objetos potencialmente peligrosos”. Gracias a la meticulosidad en el análisis de placas fotográficas del Observatorio Palomar, en California, Shoemaker pudo distinguir movimientos sutiles sobre el fondo fijo de estrellas. Durante su carrera alcanzó un récord: se le atribuyen más de 30 cometas y al menos 800 asteroides descubiertos, según los registros de la comunidad astronómica internacional y los datos de la NASA. Estas cifras la posicionaron como la astrónoma con mayor cantidad de cometas descubiertos en su momento.

Su trabajo demostró que la
Su trabajo demostró que la excelencia científica puede surgir fuera de los grandes centros académicos (Wikipedia)

El descubrimiento más resonante tuvo lugar en la noche del 24 de marzo de 1993. Carolyn y Eugene Shoemaker, junto a David Levy, detectaron un cometa fragmentado que orbitaba el planeta Júpiter y que, tras calcular su trayectoria, comprobaron que colisionaría inevitablemente con el gigante gaseoso. Bautizado como Shoemaker-Levy 9, este cometa ofreció un espectáculo inédito: según reportes del Instituto de Astrofísica de Canarias, la colisión, ocurrida en julio de 1994, produjo grandes estructuras de gas en la atmósfera joviana y dejó cicatrices visibles durante semanas, convirtiéndose en el primer impacto entre cuerpos del Sistema Solar observado en directo con las tecnologías del momento. El evento arrojó nueva luz sobre la función de Júpiter como “escudo gravitacional” capaz de atraer cuerpos peligrosos hacia sí y alejar las amenazas de la órbita terrestre.

Según datos oficiales del sitio web de la NASA, Carolyn Shoemaker demostró que la excelencia científica puede surgir fuera de los grandes centros tecnológicos y académicos. La mayor parte de sus logros se gestaron en un entorno modesto, “al alcance de su casa”. Tal como reconoce National Geographic, esto reforzó su condición de referente para las mujeres y los aficionados a la astronomía de todo el mundo. Shoemaker también contribuyó al desarrollo de métodos manuales de detección de objetos celestes, muchos de los cuales constituyen la base de las técnicas empleadas actualmente, ya adaptadas a los sistemas digitales.

El legado de Shoemaker inspira
El legado de Shoemaker inspira a mujeres y aficionados a la astronomía en todo el mundo (NASA)

En 1997, Carolyn Shoemaker y su esposo Eugene sufrieron un accidente de trámsito en Australia, hecho que causó la muerte de Eugene y heridas graves a Carolyn, de las cuales logró recuperarse. Shoemaker se retiró de la vida activa en 2002, cuando ya ostentaba el récord mundial de hallazgos en la historia de la astronomía. Falleció el 13 de agosto de 2021 en Flagstaff, Arizona.

Su legado, marcado tanto por la pasión como por la constancia y la precisión, demostró que la curiosidad y la perseverancia pueden vencer cualquier límite impuesto por la falta de recursos o de formación formal. Frente al fenómeno del cometa Shoemaker-Levy 9, la comunidad científica internacional obtuvo un caudal de información nueva sobre impactos, composición planetaria y defensa planetaria, y su ejemplo continúa inspirando a nuevas generaciones interesadas en descubrir y comprender los secretos del universo.

Temas Relacionados

Carolyn ShoemakerCometasEugene ShoemakerDavid LevyNASAFlagstaffArizonaAstronomíaShoemaker-Levy 9Observatorio PalomarNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los once días de asedio de Ruby Ridge: la historia de la masacre que incentivó el movimiento de milicias en Estados Unidos

En agosto de 1992 una búsqueda de un hombre que no se presentó en los tribunales, terminó en un intercambio de balazos y con varias muertes. Surgieron protestas y cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de las autoridades

Los once días de asedio

El día que la NASA diversificó su política de selección y Guion Bluford se convirtió en el primer astronauta afroamericano

Después de haber pasado un exigente examen de admisión, Guion Bluford fue seleccionado por la NASA y en 1983 integró la tripulación de la misión STS-8 que realizó el transbordador espacial Challenger. Había sido elegido cinco años antes entre ocho mil postulantes

El día que la NASA

“¡Camarada Lenin!”: los tres disparos de la anarquista que intentó matar al líder de la revolución rusa y el misterio que aún persiste

La tarde del 30 de agosto, el líder bolchevique fue herido gravemente por una mujer que le disparó cuando salía de pronunciar un discurso. Poco después detuvieron a Fanya Kaplán, quien confesó ser la autora del atentado y aseguró que había actuado sola. La mataron tres días después sin siquiera ser interrogada seriamente. Las dudas sobre los posibles ideólogos y una respuesta que debió esperar 40 años

“¡Camarada Lenin!”: los tres disparos

Una radio atacada por saboteadores polacos y un mensaje antialemán: la farsa montada por Hitler para desatar la Segunda Guerra Mundial

El 31 de agosto de 1939, hace ochenta y seis años, un grupo de “polacos nacionalistas” atacó la radio de Gleiwitz, una localidad fronteriza que que había sido incorporada al imperio alemán en 1871 —hoy conocida como Gliwice, parte de Polonia—. Ni eran polacos, ni eran nacionalistas. Era una puesta en escena montada con minucia por las SS para convencer a la población de que los polacos habían atacado al Reich. Era la excusa que Hitler necesitaba para invadir el país

Una radio atacada por saboteadores

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que creció ante las cámaras y la industria del cine la trató como una adulta?

Nació en Manhattan en los años sesentas. Con pocos meses de vida su madre la llevó a un casting y determinó que sería modelo y actriz y ella sería su representante

La foto acertijo: ¿Quién es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene

Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene el Gobierno de los audios y cómo puede impactar en el Gabinete

Semana Financiera: se recalentó el dólar mientras los bonos y las acciones siguen en rojo

Cuán bien o mal se vive en la Argentina: cuatro aspectos del desarrollo humano del país

Somos Buenos Aires inicia el último tramo de la campaña con la ilusión de conquistar votantes desencantados

El Gobierno cree que la oposición usará las derrotas en el Congreso para imponer sus nombres en la AGN

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la región de Zaporizhzhia: al menos un muerto y 22 heridos

La Fiscalía brasileña rechazó el pedido de desplegar seguridad dentro de la residencia donde Bolsonaro cumple prisión domiciliaria

Putin se reunirá con los líderes de India, Turquía e Irán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China

Día Internacional del Puma: conservación, protección y desafíos en Argentina

Cómo Jerusalén enfrentó la falta de agua hace 2.800 años

TELESHOW
Daniela Batlle Casas: “Piensan que

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”

Nancy Anka recuerda el irrepetible éxito que vivió con Grande Pá: “Sin la contención correcta terminaba psiquiátrica“