Historias

Las mujeres que eligieron no casarse y construyeron su propia comunidad en la Edad Media

Rechazaron el matrimonio y el convento, crearon una forma inédita de vida comunitaria y espiritual en una Europa dominada por la Iglesia y los hombres. Se llamaban beguinas y desafiaron el orden establecido desde adentro

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El movimiento beguino surgió en
El movimiento beguino surgió en el siglo XII en Flandes como alternativa a las opciones tradicionales para mujeres cristianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nadie puede quemar la verdad”. Así resumió Matilde de Magdeburgo, una de las figuras más insignes del movimiento beguino, el espíritu resistente de aquellas mujeres que rehusaron las estructuras tradicionales en la Edad Media. Separadas de la vida matrimonial o monástica, reunieron fuerzas para crear una alternativa que desafió tanto la autoridad religiosa como las convenciones sociales. A través de la fundación de comunidades autónomas conocidas como beguinajes, estas mujeres no solo eludieron límites impuestos, sino que delinearon un espacio radical de pertenencia y libertad.

El movimiento de las beguinas surgió en el siglo XII en la región de Flandes, en el noroeste de Europa, en un contexto marcado por posibilidades restringidas para las mujeres cristianas. Según las normas del tiempo, solo quedaba la opción de ingresar a un convento y someterse a votos estrictos de obediencia, castidad y pobreza, o, en su defecto, el matrimonio, cediendo el control de sus vidas a la autoridad de un esposo. La alta mortalidad masculina, agravada por las guerras y las Cruzadas, dejó a muchas sin potenciales esposos, y otras, simplemente, rechazaron ambas salidas.

Frente a este escenario, las beguinas propusieron una tercera vía. Ofrecieron una alternativa a la vida religiosa tradicional: organización en comunidades autónomas, guiadas por reglas flexibles y sin votos perpetuos. De acuerdo con lo que detalló el historiador Mario Escobar al sitio ABC, esta estructura permitió a mujeres de orígenes diversos formar beguinajes: agrupaciones de casas individuales distribuidas alrededor de una iglesia y un recinto amurallado, situadas en entornos urbanos. Combinaron la espiritualidad con el trabajo asalariado dentro de la industria textil y en ámbitos como hospitales, asilos y servicios domésticos. Así lograron un grado de independencia económico y social inusual en su época.

La magnitud temprana del fenómeno se refleja en cifras aportadas por autoridades eclesiásticas. En 1321, el papa Juan XXII envió una misiva al obispo de Estrasburgo señalando que existían unas 200.000 beguinas solamente en Alemania Occidental. En el caso de Bruselas, hacia 1370, cerca de 1.300 mujeres conformaban estos grupos, lo que equivalía a más del 4% de los habitantes de la ciudad para ese entonces. Algunas investigaciones ubican el número máximo de beguinas en Europa cerca de un millón, aunque la falta de documentación absoluta dificulta las confirmaciones exactas.

El movimiento beguino surgió en
El movimiento beguino surgió en el siglo XII en Flandes como alternativa a las opciones tradicionales para mujeres cristianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según precisó BBC, la diversidad de normas internas de estos beguinajes propició múltiples estilos de vida. Algunas beguinas optaban por la vida itinerante y solitaria, mientras otras preferían vivir en comunidades cercadas. No existía una administración central, ni tampoco obligaciones de votos permanentes. La castidad se valoraba dentro de la comunidad, pero podían abandonarla si decidían casarse. Contaban con la libertad de ingresar y salir de la ciudad, diferencia clave respecto a monjas y mujeres casadas. Estas condiciones favorecieron el surgimiento de una identidad colectiva basada en la autosuficiencia y la independencia institucional.

El trabajo y la vida piadosa de las beguinas impactó el tejido social medieval. Muchas obtuvieron el respeto de figuras prominentes. El abad alemán Cesario de Heisterbach elogió su compromiso espiritual con palabras como: “viven la vida eremítica entre las multitudes, espiritual entre lo mundano y virginal entre los que buscan placer. Cuanto mayor es su batalla, más grande es su gracia, y mayor corona les espera”. El predicador y eclesiástico Jacques de Vitry persiguió su reconocimiento formal por parte de la Iglesia, inspirado por su relación con Marie d’Oignies, a quien definió como “santa viviente” y modelo espiritual femenino. De Vitry llegó a sostener que mujeres como Marie podían salvar al cristianismo de la herejía.

Las beguinas combinaron vida espiritual
Las beguinas combinaron vida espiritual y trabajo asalariado, logrando independencia económica y social inédita en la época (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento y la autonomía de estas comunidades, sin embargo, despertaron recelo. La negativa a someterse al control eclesiástico y la vida comunitaria sin supervisión masculina alentaron sospechas de herejía y supuestas conductas inmorales. Los vínculos de algunas beguinas con frailes dominicos y franciscanos, junto con el misticismo femenino, alimentaron acusaciones, principalmente durante el siglo XIII. En respuesta, el papa Clemente V prohibió formalmente el movimiento. Muchas beguinas se vieron forzadas a integrarse a órdenes religiosas reconocidas o a disolver sus agrupaciones. Tras la orden de disolución, el movimiento entró en un proceso irreversible de declive, aunque algunas comunidades persistieron hasta el siglo XX.

El caso de Marguerite Porete simboliza el alcance de la amenaza que el movimiento significó para el orden medieval. Porete fue ejecutada en la hoguera en París, el 1 de junio de 1310. BBC detalló que la condena recayó sobre ella por redactar “El espejo de las almas simples”, un tratado místico acerca de la posibilidad de una relación directa con Dios sin mediadores clericales.

El impacto social y espiritual
El impacto social y espiritual de las beguinas fue reconocido por figuras eclesiásticas, aunque su autonomía generó sospechas de herejía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su obra, escrita en picardo, fue leída públicamente por la autora en varias ocasiones y se convirtió en un texto de gran influencia. Este mensaje, que defendía la democratización de la fe y la ausencia de jerarquía eclesiástica, preocupó tanto a la Iglesia como al rey Felipe IV de Francia, ocupado en consolidar su papel de defensor de la ortodoxia católica.

El proceso judicial contra Porete incluyó un año y medio de interrogatorios y la evaluación de su tratado por 21 teólogos. Finalmente, la declararon hereje reincidente y la ejecutaron en la hoguera, junto con la destrucción de su libro. Tras este episodio, el Concilio de Vienne (1311-1312) condenó formalmente el movimiento beguino como herético.

No obstante la represión, algunas beguinas persistieron. La última de ellas, Marcella Pattijn, murió hace aproximadamente una década en Cortrique, Bélgica. La obra de Porete logró sobrevivir a la destrucción total: aunque el original se perdió, una copia en francés del siglo XV permitió su difusión y, en 1946, la historiadora Romana Guarnieri la redescubrió en la Biblioteca Vaticana y la publicó en 1962. Así restituyó el nombre de la autora a la historia intelectual.

La trayectoria de las beguinas ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda de autonomía femenina en la Edad Media y deja una huella profunda que desafía los límites sociales, religiosos y culturales de su tiempo.

Temas Relacionados

BeguinasMarguerite PoreteMatilde de MagdeburgoJacques de VitryFlandesBruselasAutonomía FemeninaEdad MediaIglesia católicaConcilio de VienneNewsroom BUE

Últimas Noticias

La historia de John Edmonstone, el esclavo que enseñó taxidermia al joven Charles Darwin

Nacido en Guyana, llegó a Escocia, obtuvo su libertad y trabajó como taxidermista. En 1825, enseñó sus técnicas al científico quien luego aplicó ese conocimiento en su histórico viaje a bordo del HMS Beagle

La historia de John Edmonstone,

Escaleras hacia ninguna parte, puertas al vacío, fantasmas al acecho y una dueña maldita: los misterios de la mansión Winchester

Una casa con 161 habitaciones, 476 entradas, escaleras que no conducen a ningún sitio, puertas ocultas y espejos instalados para confundir a los fantasmas. En 1974, la fantástica vivienda de Sarah Winchester fue declarada Monumento Histórico Nacional

Escaleras hacia ninguna parte, puertas

Historias de sológamos: personas que celebraron su fiesta de casamiento sin pareja, un ritual de amor propio, de Argentina a Japón

Celebran una boda consigo mismos, hacen sesiones de fotos y fiesta. Hanaoka, una mujer japonesa fue una de primeras en hacerlo, desafiando todas las tradiciones. Las razones que los llevan a practicar este tipo de rituales que se reafirman como tendencia mundial

Historias de sológamos: personas que

Ofrecía alojamiento en su casa a personas en situación vulnerable para matarlos: la asesina que fue denunciada por sus propias hijas

Entre fines de la década de 1990 y 2003 Michelle “Shelly” Knotek torturó primero y mató luego, a varias personas. Las refugiaba para maltratarlas. Sus hijas la delataron. Su esposo colaboraba en los crímenes

Ofrecía alojamiento en su casa

Cuatro Beatles que ya no se toleraban y mensajes ocultos sobre la supuesta muerte de Paul: la historia de la foto de “Abbey Road”

El 8 de agosto de 1969, poco antes de mediodía y en una sesión de apenas diez minutos, el escocés Iain McMillian fotografió a John, Paul, Ringo y George cruzando por la senda peatonal de Abbey Road, en la esquina de los estudios donde estaban grabando el álbum. Todas las elucubraciones que surgieron alrededor de la célebre foto

Cuatro Beatles que ya no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Sáenz les dio libertad

Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

Qué es la enfermedad de Hashimoto que padece Camilla Luddington, actriz de Grey’s Anatomy

Murió el cardenal Estanislao Karlic

Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Los países del G7 y

Los países del G7 y la Unión Europea acusaron a Hong Kong de buscar la “represión transnacional” contra los 19 activistas exiliados

Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

La historia detrás del imbatible récord que Jonathan Edwards mantiene vigente después de 30 años

Donald Trump encabezó la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

Imet y Kharga, dos ciudades perdidas en Egipto que podrían reescribir lo conocido sobre esta antigua civilización

TELESHOW
El dolor de Fabián Cubero

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación