De monje a coach de celebridades: el impactante y polémico camino de Jay Shetty para transformarse en el nuevo gurú de Hollywood

Jay Shetty fusiona espiritualidad antigua y autoayuda moderna para cautivar a millones en todo el mundo (REUTERS)

En el ambiente de la autoayuda y el espectáculo, Jay Shetty se convirtió en un fenómeno actual al fusionar espiritualidad antigua con las expectativas y deseos del mundo moderno. Nacido en Londres, el mentor transitó un camino de transformación personal, desde episodios juveniles de rebeldía hasta sus años como monje en la India, que moldearon y sustentaron su mensaje de vida.

Actualmente, consiguió trasladar esas experiencias vitales a un sector mediático que lo recibe con los brazos abiertos, fascinando tanto a individuos comunes como a lumbreras de Hollywood.

Desde sus comienzos, reseña Los Angeles Times, Shetty mostró una agudeza especial para reinterpretar su experiencia mística personal en un lenguaje accesible. Fue una conversación transformadora con el monje, líder espiritual y autor hindú Gauranga Das lo que lo llevó a embarcarse en un viaje hacia la introspección y el servicio.

Esta aventura lo condujo hasta los ashrams (retiros espirituales) de la India, donde abrazó una vida ascética, permitiendo que las enseñanzas antiguas de sabiduría tradicional propicien su desarrollo interior. Su exitoso libro “Think Like a Monk” (“Piensa como un monje”) es testimonio de cómo adaptó estas vivencias al contexto de su vida presente.

Celebridades como Jennifer Lopez, Ben Affleck y Will Smith recurrieron a Jay Shetty en busca de orientación espiritual y emocional (Instagram @jayshetty)

Impacto en figuras relevantes de Hollywood

Dentro de Hollywood, el convencionalista se convirtió en una figura imprescindible para muchas celebridades que buscan orientación espiritual y emocional. Durante los útimos años, ofició bodas de renombre, entre ellas la de Jennifer Lopez con Ben Affleck y la de la actriz Lily Collins; colocando a Shetty en el corazón mismo de la vida social del estrellato.

Su relación con Will Smith, a quien ofreció asesoría personal antes del conocido incidente de los Oscar, ilustró su capacidad para formar lazos cercanos y de confianza con personas influyentes. Además, Shetty brindó su apoyo a Joe Jonas durante la pandemia de COVID-19, facilitando meditación en línea, reflejando su habilidad de adaptación y su enfoque para mantener conexiones significativas a través de las circunstancias cambiantes.

Dichas conexiones no solo subrayan su talento para atraer a los ricos y famosos, sino también su habilidad para mantener su confidencialidad y confianza, un atributo muy valorado en el mundo de las celebridades.

Shetty construyó grandes vínculos y ofició bodas de famosos como el caso de Will Smith, consolidando su presencia en el estrellato (Instagram @jayshetty)

Contenido multimedia y popularidad

Por otro lado, el podcast de Shetty, “On Purpose”, destaca su habilidad para cautivar audiencias masivas, obteniendo millones de visualizaciones mensuales. El programa no solo se convirtió en un centro de atracción para personalidades de diversos campos, sino que también contó en 2023 con la inesperada participación del ex presidente Joe Biden, lo cual simboliza la amplitud del ecosistema mediático que Shetty pudo construir.

La presencia de Biden en su podcast marcó un hito, siendo éste uno de los pocos programas de este tipo en contar con un jefe de Estado como invitado, mostrando así el alcance del ex monje más allá del entretenimiento hacia la política internacional.

La participación del ex presidente Joe Biden en su programa evidencia el alcance internacional de su mensaje (On Purpose)

Inquietudes y controversias sobre su historia

Las disputas entorno a la imagen pública de Shetty no se hicieron esperar. A pesar del aspecto impecable que presenta, periodistas de renombre junto medios de comunicación masivos, como The Cut y The Guardian, exploraron las grietas y oscuridades en su narrativa personal.

Se destacaron incoherencias y dudas sobre la fidelidad de su historia espiritual, sus años como monje y la autenticidad de su transformación. Estas controversias no se detienen allí. Shetty enfrentó hace tiempo acusaciones de incorporar ideas ajenas en su contenido sin el debido reconocimiento. En un golpe significativo para su entonces inmaculada reputación, tuvo que eliminar varios videos en 2019 tras ser señalado por apropiación indebida de material.

Controversias sobre la autenticidad de su historia y acusaciones de plagio pusieron en duda su reputación (Video de Jay Shetty)

En un mismo sentido, la reputación de su escuela de certificación, un brillante proyecto de aparente acceso universal, también se vio afectada al ser acusada de dar falsas promesas sobre sus credenciales educativas. Los altos costos y el modo de operación motivaron comparaciones con esquemas empresariales de ética cuestionable.

Sin embargo, los defensores del consejero espiritual son enfáticos en que su enseñanza aporta valor y guía auténtica a aquellos que la buscan. Las críticas parecen no haber mermado su influencia, ya que sus seguidores continúan creciendo en número, reflejando una demanda inexorable por la sabiduría que él promete entregar.

A pesar de las polémicas, la influencia del mentor espiritual sigue creciendo, reflejando la demanda global de sabiduría. Su espacio cuenta con la participación de estrellas, como Kim Kardashian y sus hermanas (On Purpose)

Percepciones sobre su figura

A pesar de todo, Jay Shetty sigue siendo una figura enigmática que evoca respuestas multifacéticas de sus seguidores y críticos por igual. Para algunos, representa un orador consumado capaz de refrescar perspicazmente antiguas premisas y convertirlas en gemas prácticas de autoayuda moderna. Para otros, su foco aparentemente comercial y las lagunas en su historia plantean dudas respecto a su legitimidad.

El legado del orador, complejo y en constante evolución, encarna un encuentro apasionante entre el anhelo humano de significado y las realidades que enfrenta la espiritualidad contemporánea. Aunque Shetty sigue dejando marcas en el tapiz cultural de nuestra era, desde su rol como arquitecto de sueños y aspiraciones espirituales compartidas.