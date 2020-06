José Rabadán se refirió a esos “pájaros en la cabeza” que lo llevaron a cometer el triple homicidio. Admitió su curiosidad por el satanismo, las ciencias ocultas y las fantasías sobre cometer el crimen, pero dijo a modo de excusa que “lo imaginaba, aunque no para llevarlo a cabo, jugaba con eso”. Sostuvo ante la cámara de filmación encendida: “No fui yo, fue mi cuerpo, pero no yo. Me sorprendió mi propio acto. Solo quería volver a mi cama para que no me viera, pero la espada bajó por mi brazo (...) Me arrepentí desde que la espada bajó sola”.