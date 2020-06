Una de esas mujeres que declaró ante el juez y prefirió que no se diera a conocer su nombre, fue identificada como Jane Doe 7. Su testimonio, breve y contundente, engloba esta terrible historia: “Jeffrey Epstein robó mi inocencia. Se la quedó para siempre. Me dio una condena perpetua de culpa y vergüenza. No me considero una víctima. Me veo a mi misma como una sobreviviente”.