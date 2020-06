“Hace dos años, a las 2,45 de la madrugada un monstruo te arrancó cruelmente la vida, mi pollito, mi rayo de sol…. Una pequeña inocente que todavía no había cumplido los 9 años. Mi vida se quebró, cambió para siempre, ¡cómo sería Yo sin Vos después de esa trágica noche, Maëlys! ¡oh Maëlys!... me haces falta, es insoportable ir hoy a tu tumba en el cementerio… Me hace recordar ese espantoso casamiento, me lleva a rememorar todo eso tan injusto... mi pollito… tenías la vida por delante, dejaste un enorme vacío en mí y me pena no disminuye… ni la de tu hermana mayor Colleen, ni la de papá, ni la de papy, ni la de mamy, ni la de tata Séverine... es terrible esta ausencia, nos haces falta, y las lágrimas nos caen todavía... Nos quedan los momentos vividos Maëlys... te llevé nueve meses en mi vientre y no pude protegerte... tú estás y estarás siempre en mi corazón hasta la eternidad. Te amo con todo mi corazón MAËLYS”.