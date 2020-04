El matrimonio de Carlos comenzó por obligación y así siguió. El de Camilla, no iba mejor. No se sabe si ella lo buscó porque estaba triste o si él la llamó porque estaba angustiado. De acuerdo a la biografía oficial de Carlos, en el 86 Camilla y él volvieron a ser amantes, según “las malas lenguas” nunca habían dejado de serlo. A Camilla no le molestaba ser la amante en la sombra. No anhelaba ser reina ni figurar, solo quería sentirse querida. Carlos educado para ser rey veía como su madre lejos de alejarse del trono se aferraba a él. Había aceptado su matrimonio porque era lo que debía pero muy lejos de lo que sentía y a falta de trono, Camilla le daba algo que en su vida escaseaba: alegría.