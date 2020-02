A medida que los años pasaban y los hijos y nietos del príncipe Carlos llegaban, Andrés veía que su estatus real quedaba desdibujado. De ser el segundo heredero al trono pasó a ocupar el octavo lugar. “Andrés en particular parece no haber logrado reconciliarse con su estatus disminuido” , escribió ex miembro del parlamento Norman Baker en su libro And What do you do?. “Una de las maneras en que esto se manifiesta es en sus demandas estentóreas de que a sus hijas se las trate de la misma manera que a los hijos de Carlos”.