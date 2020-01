Ante ese nombre lleno de títulos nobiliarios, Meghan, estadounidense al fin, no mostró ningún signo de “cholulez”. Harry sería un príncipe pero seguramente no sería tan atractivo como un Kennedy. Así que la muchacha no averiguó nada acerca de su fama de rebelde, mujeriego y transgresor. Solo le preguntó a su amigo si era una persona amable, porque si no lo era estaba segura que no pasaría nada entre ellos.