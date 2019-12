Una de las periodistas que cubrió su visita fue Laura Ayerza. Ante la consulta de Infobae lo primero que aclara es que no eran amigas, como alguna vez se escribió. “La conocí porque Elsa Boker era amiga y una especie de madrina de ella. La acompañó y apañó mucho cuando Diana tuvo un romance con Oliver Hoare apenas se separó de Carlos”. Aclarado esto, cuenta que una editorial argentina, dada esta relación y que ella vivía en Londres, le pidió que la acompañara en el vuelo a la Argentina. “Lady Diana se acababa de separar y Roberto la impulsó para viajar a nuestro país. Compartimos el viaje. Recuerdo que fue muy amable con todos pero no conversó con nadie, apenas comió y durmió durante el trayecto. Cuando llegó a la Argentina se instaló en la embajada británica. Hubo una recepción y se la veía muy bien”. A la distancia y recordando el momento tan particular que vivía, Ayerza reflexiona. “Creo que deseaba escapar de la tormenta que transcurría en Inglaterra, su vida sentimental no estaba bien. Para mí más que viajar, huyó”.