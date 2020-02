El verano de 1984 el Too low for Zero tour llegó a Australia para preparar una serie de conciertos. El 10 de febrero, Elton y Renate salieron a cenar a un restaurante hindú. Pidieron pollo al curry y parecía una noche más, pero Elton le propuso casamiento. Ella aceptó enseguida. Y no solo eso. Ya que el día de San Valentín estaba a la vuelta de la esquina, ¿por qué no aprovechar y ponerle una dosis de romanticismo al asunto? Al día siguiente, la prensa de espectáculos no hablaba de otra cosa.