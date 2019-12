Para el tercer paso de la despedida llegó entonces la publicación de una autobiografía de más de 400 páginas, y aunque tal vez no resulte el más espectacular de los eventos alrededor de Sir Elton, sí podría tratarse de su mejor intento por mostrar lo que resta de verdad debajo de una identidad elaborada durante medio siglo en la industria del espectáculo. Ese Yo al que alude el título, por lo tanto, no debería entenderse como otra cosa que la combinación entre lo que el propio Elton John cree que es, lo que sus admiradores, amigos y colegas dicen que es, y lo que el autor de “Sorry Seems to Be the Hardest Word” (“Perdón parece ser la palabra más difícil”) realmente es.