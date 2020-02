“A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra de viento: si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso”. A comienzos de los ‘90, una joven impactante se arrastraba por el piso de programas de televisión y escenarios de todo tipo mientras cantaba esas letras separando las sílabas bien marcadas. Tenía mucho maquillaje, medias por lo general rotas, el pelo enrulado suelto, claro, y una actitud que hacía que el público la amara.