Desde que inició su carrera hace tres décadas, Gloria Trevi llamó la atención no sólo por su actitud rebelde y su peculiar look, con el cabello alborotado y las medias rotas, también su figura daba de qué hablar por verse siempre en forma, y el paso del tiempo -parece- no ha causado estragos en sus famosas curvas, pues la cantante se mostró este fin de semana en traje de baño, a los 51 años.