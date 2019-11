Los guiones de Brigada A eran pobres y previsibles. Están a años luz de la producción actual. Eran tiempos en que no se tomaban riesgos. Se recurría a las fórmulas que funcionaban. El espectador buscaba algo reconocible de inmediato, no quería que su programa favorito variara demasiado, que experimentara. El mismo principio que condujo al programa al éxito fue el que provocó su caída. La fórmula se agotó. Siempre sucedía lo mismo con escasas variantes. Los personajes nunca evolucionaron. Eran como una foto de sí mismos. El líder que se disfrazaba, el seductor, el forzudo con el enojo fácil, el loco. Los villanos no tenían espesura, eran unidimensionales, creaciones de cómic barato. Esa falta de evolución fue, al mismo tiempo, motivo de su éxito y causa de su extinción.