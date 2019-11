Una vez Anthony respondió a los que lo señalaban por llevar un doble standard y ser gay: “Nunca me enamoré de ningún chico, pero sí se han enamorado de mí”. Para alimentar todos esos chismes bastó una autobiografía del decorador Nicholas Haslam, donde el autor admitió haber tenido un romance con Anthony y, en esas páginas, aseguró no ser el único. Nombró también al reconocido diseñador de interiores, Tom Parr. En 1969, Anthony emprendió otra relación extramatrimonial, esta vez con una mujer llamada Jacqueline Rufus-Isaacs y, en 1973, se involucró seriamente con una productora de televisión de 32 años, Lucy Lindsay-Hogg. Margarita no daba más. Pero el sufrimiento no le impedía vengarse de su marido teniendo ella también sus propios affaires.