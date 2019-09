Al separarse del príncipe se vio afectada la reputación de Fergie (capturada por una cámara oculta del ex periódico sensacionalista News of the World intentando vender a un falso empresario contactos comerciales con su ex marido a cambio de dinero), e incluso fue apodada cruelmente entre los británicos como the duquess of Pork (la duquesa del cerdo) tras ser cazada por los paparazzi tomando el sol en topless y en actitud obscena junto al empresario estadounidense John Bryan.