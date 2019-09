"No hay un día que William y yo no deseemos que ella estuviera cerca. Muchas veces nos preguntamos qué tipo de madre sería ahora", aseguró en el documental y habló de la última comunicación con ella. "¡Lo distinta que hubiera sido si hubiera sabido… No me acuerdo de qué hablamos, pero sí cómo lamenté después que haya sido una charla tan corta", agregó Harry sobre la llamada de Lady Di en la tarde previa a su muerte, mientras él y su hermano vacacionaban en Balmoral y se apuraban por volver a jugar con sus primos. Como lo haría cualquier chico. No sabía que aquel no era un día cualquiera. Ni para ellos, ni para el mundo.