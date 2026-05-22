Historias

Nació de una pizza, conquistó el mundo de los arcades y hoy el MoMA lo tiene en su colección: la historia de Pac-Man

El personaje creado por Toru Iwatani para Namco se convirtió en el equivalente digital de Mickey Mouse para toda una generación y redefinió la industria del entretenimiento digital para siempre

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Pac-Man celebra 45 años como referente mundial en la historia de los videojuegos y del entretenimiento digital (Pac-Man TM)

El 22 de mayo se cumplen 45 años del lanzamiento de Pac-Man, un título que transformó el universo del entretenimiento digital. Creado en 1980 por el diseñador japonés Toru Iwatani para la compañía Namco, Pac-Man apareció por primera vez en las salas recreativas de Tokio y desde ese debut conquistó a millones de jugadores en todo el mundo, instaurando nuevas reglas para el desarrollo de los videojuegos y la cultura pop global.

Un concepto disruptivo en los videojuegos

Hasta la llegada de Pac-Man, la industria del videojuego estaba dominada por temáticas espaciales y de combate, como evidenció el éxito de Space Invaders. Toru Iwatani buscó alejarse de estos modelos y, según una entrevista reproducida por el British Film Institute, instituto británico de cine, se inspiró en una pizza a la que le faltaba una porción para concebir la figura circular de Pac-Man.

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El término japonés “pakupaku”, que describe el acto de comer, terminó de definir el concepto. El objetivo era simple pero nuevo: recorrer laberintos, consumir puntos y evadir a cuatro fantasmas con comportamientos únicos.

Pac-Man
El lanzamiento de Pac-Man en 1980 representó una revolución al alejarse de las temáticas espaciales y de combate habituales

La apuesta de Namco se orientó a captar un público más amplio, incluyendo mujeres y quienes no se sentían identificados con los juegos convencionales de la época. La estrategia fue exitosa. De acuerdo con el MIT, Pac-Man fue el primer videojuego en lograr que los jugadores sintieran empatía por un personaje, no solo por sus gráficos, sino por la mecánica de consumo que simbolizaba.

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La explosión en Japón y la conquista de Occidente

La presentación del juego en el barrio de Shibuya, en Tokio, marcó el inicio de una fiebre que rápidamente se expandió por todo Japón. El 22 de mayo de 1980, Pac-Man hizo su debut oficial en los arcades y, apenas meses después, Midway Games gestionó su desembarco en Estados Unidos.

El fenómeno creció de forma exponencial: en el primer año se vendieron más de 100.000 máquinas y se recaudaron más de 1.000 millones de dólares (USD 1.000 millones) en monedas.

Toru Iwatani, inspirado en una pizza, creó un personaje único que amplió el público de los videojuegos, incluyendo a las mujeres (AP)
Toru Iwatani, inspirado en una pizza, creó un personaje único que amplió el público de los videojuegos, incluyendo a las mujeres (AP)

Según informó Remind Magazine, el auge de Pac-Man en América derivó en una auténtica “Pac-Mania”. El personaje protagonizó su propio cereal, una serie animada de Hanna-Barbera y hasta un éxito musical: “Pac-Man Fever” de Buckner & Garcia, que alcanzó el noveno puesto en el ranking de Billboard.

El videojuego superó en recaudación a películas como Star Wars porque operó de manera continua en miles de arcades a lo largo del país, logrando un flujo de ingresos diario y constante que superó los récords de recaudación de taquilla en el cine, y estableció una franquicia de enorme impacto económico.

Innovaciones y legado en la industria

Pac-Man no solo se transformó en el arcade más vendido de todos los tiempos, sino que definió un nuevo género: el de los laberintos de persecución. Introdujo por primera vez los “power-ups” y las escenas intermedias animadas, mientras que los fantasmas —Inky, Pinky, Blinky y Clyde— estrenaron formas tempranas de inteligencia artificial, con patrones de comportamiento diferenciados.

Pac-Man generó una fiebre global tras su debut en Tokio, logrando ventas récord de máquinas y una recaudación de USD 1.000 millones en su primer año (REUTERS/Jeenah Moon)
Pac-Man generó una fiebre global tras su debut en Tokio, logrando ventas récord de máquinas y una recaudación de USD 1.000 millones en su primer año (REUTERS/Jeenah Moon)

Especialistas citados por el MIT subrayan que Pac-Man estableció la tradición del diseño de personajes reconocibles y de mecánicas de juego intuitivas, conceptos que influyeron en generaciones posteriores de desarrolladores. El juego impulsó la aparición de secuelas y variantes, como Ms. Pac-Man, Pac-Land y Pac-Mania, y dio lugar a cientos de imitaciones tanto dentro como fuera de Japón.

Impacto en cultura y récords

La magnitud del impacto de Pac-Man trascendió el ámbito lúdico. En los años 80, su imagen se multiplicó en productos de todo tipo: juguetes, ropa, alimentos, material escolar y hasta un juego de mesa. De acuerdo con el British Film Institute, “Pac-Man se convirtió en el equivalente digital de Mickey Mouse para una generación entera”.

El personaje fue incorporado a la colección permanente del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y obtuvo múltiples reconocimientos, entre ellos el récord Guinness al juego más exitoso de monedas tras instalar más de 293.000 máquinas en siete años.

El personaje principal fue inspirado en una piza. (Bandai Namco)
La llegada de Pac-Man a Estados Unidos impulsó una “Pac-Mania” con series animadas, música popular y merchandising masivo (Bandai Namco)

La franquicia mantuvo su presencia con más de 200 versiones, adaptaciones para consolas y dispositivos móviles y colaboraciones recientes con marcas internacionales. Las celebraciones de los aniversarios incluyeron eventos multitudinarios y lanzamientos especiales, como Pac-Man Mega Tunnel Battle en Google Stadia y Pac-Man Geo para móviles, según informó el MIT.

Perspectiva técnica y cultural

El atractivo de Pac-Man reside en su accesibilidad y en la capacidad de generar una identificación inmediata con el jugador, un logro destacado por medios especializados. La sencillez del diseño permitió que generaciones sucesivas redescubran el juego, manteniéndolo presente en espacios recreativos tradicionales y plataformas digitales contemporáneas.

A 45 años de su lanzamiento, Pac-Man continúa como uno de los mayores símbolos de la cultura pop y del desarrollo tecnológico. Su influencia se percibe en el diseño de personajes, la estructura de los videojuegos y la relación emocional entre jugador y avatar, como remarcaron expertos en publicaciones como el British Film Institute y el MIT.

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