El basamento científico para que esto sucediera estaba dado por una situación hipotética. No basada en los hechos reales. Los especialistas explicaban que toda persona que tuviera útero y un ovario podría cursar un embarazo. Ese, decían, debía ser el caso del filipino. Aunque nadie supiera en realidad si eso era así en esta situación. Y que no se conociera otro ejemplo similar. La cautela no era la norma. Fueron pocos los que se atrevieron a descreer. O esos no tuvieron demasiada difusión.