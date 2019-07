Viví en Londres diez años, y aún así nunca he tenido el coraje de emplazar una de mis novelas íntegramente en esa ciudad. Y no porque no la conozca –Inglaterra en general y Londres en particular, son parte constitutiva de mi carácter – sino porque sé que hay algo que se me escapa, algo inasible que aún no logro aprehender. Y sin embargo, ahí está La estación de las mujeres, una novela que ocurre en un barrio de NY que tantos otros autores magníficos han tocado antes que yo. Escritores como Siri Husvedt en Ojos Vendados, o Paul Auster en Moon Palace, cuyo título alude al legendario restaurante chino de Broadway que cerró sus puertas en 1991.