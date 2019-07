-En 1965 tenía la calesita en Bacacay y César Díaz. Mi mamá estaba muy enferma y yo tenía que estar con ella para atenderla, me pasaba muchas horas a su lado aquí en casa. Claro, no podía vigilar la calesita. Resulta que un día me robaron la lona que la cubría. Yo no tenía plata para comprar otra, así que decidí traer la calesita a mi casa. De esa manera, podía cuidar a mi mamá y no corría el riesgo de que me volvieran a robar…