El reino subterráneo de la sal que asombra a Europa: historia y secretos de la Mina de Wieliczka

Turistas asombran ante la imponente Capilla de Santa Kinga, una catedral tallada íntegramente en sal, situada en la histórica Mina de Sal de Wieliczka en Polonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsuelo al sureste de Cracovia alberga una de las atracciones más insólitas de Europa: la Mina de Sal de Wieliczka. Miles de personas recorren cada día sus cámaras y túneles, descubriendo formaciones geológicas únicas, esculturas talladas en sal y un legado minero que se remonta al siglo XIII. Este enclave polaco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, combina historia, arte y naturaleza en un entorno subterráneo inimitable.

La mina de Wieliczka, según un informe revelado por la CNN, funcionó como fuente de riqueza y motor económico durante más de 700 años. La extracción de sal cesó en 1996, pero la red de túneles —de más de 240 kilómetros— continúa atrayendo visitantes que exploran apenas un porcentaje breve de su extensión original.

Escaleras interminables, paredes de sal gris y cámaras decoradas con candelabros y bajorrelieves conforman un recorrido laberíntico en el que los guías, como parte de la experiencia, invitan a probar la superficie salina y descubrir su sabor y textura natural.

Historia, ingeniería y misterio en el corazón de Polonia

Nueve niveles de galerías alcanzan profundidades cercanas a los 330 metros. Los mineros, generación tras generación, esculpieron cámaras ornamentadas y dejaron capas de sal que hoy protegen la estructura. Refuerzos modernos, como varillas de fibra de vidrio, aseguran la estabilidad de este sistema subterráneo.

El color gris de las paredes surge de la combinación de cloruro de sodio y minerales como arena, limo y arcilla, mientras que la sal de Wieliczka se remonta a unos 13,5 millones de años, formada por la evaporación de antiguos mares y desplazada por la actividad tectónica de los Cárpatos.

El interior de la mina aún conserva lagos salinos, estatuas y estructuras talladas a mano. Solo el dos por ciento de los túneles permanece abierto al público, pero ese pequeño segmento refleja la magnitud del esfuerzo humano y la riqueza geológica del lugar. Las visitas permiten conocer cámaras históricas, relieves bíblicos y hasta un carro tirado por caballos, testimonio de la vida minera de siglos pasados.

Esculturas y candelabros de sal decoran las salas subterráneas visitadas por miles de turistas cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De enclave real a patrimonio turístico y cultural

La mina adquirió protagonismo durante el reinado de Casimiro III, cuando los ingresos por sal financiaron obras públicas y la universidad más antigua de Polonia. Wieliczka llegó a producir hasta 8.000 toneladas anuales, situando a Cracovia como un centro comercial clave en Europa.

El trabajo subterráneo resultó menos peligroso que en otras minas, gracias al aire puro y la consistencia de la roca, aunque requirió décadas de esfuerzo y oficios de alto riesgo, como los “penitentes” encargados de quemar metano.

Durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, el complejo minero funcionó como fábrica subterránea para la industria aeronáutica, utilizando mano de obra forzada.

Tras el conflicto, la producción de sal continuó de forma residual y actualmente se extraen más de 10.000 toneladas de salmuera al año, que se transforman en cristales para uso comercial y artesanal. Esta continuidad mantiene la relevancia económica y cultural de Wieliczka ocho siglos después de su origen.

Espacio de fe, salud y eventos subterráneos

La capilla de Santa Kinga, esculpida durante 67 años por tres mineros, representa uno de los hitos arquitectónicos del recinto. Este templo alberga misas y bodas, y se distingue por su altar, bajorrelieves y candelabros íntegramente hechos de sal.

El complejo incluye galerías para exposiciones, estatuas de figuras históricas y un spa subterráneo especializado en tratamientos respiratorios, aprovechando las propiedades antisépticas del ambiente salino.

Los visitantes pueden descubrir el sabor de la sal directamente en las paredes de la mina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 380 trabajadores salvaguardan hoy la seguridad y conservación de las estructuras, combatiendo filtraciones de agua y reforzando galerías para garantizar la visita de futuras generaciones. Wieliczka sintetiza la capacidad humana de transformar recursos naturales en arte, cultura y bienestar, consolidando su sitial entre los destinos subterráneos más fascinantes de Europa.