Fue fuente de financiamiento para la obra pública hasta que el gobernador las abolió: el fin de las corridas de toros en Buenos Aires

Antes de que se construyeran ámbitos específicos, las corridas se hacían en la plaza. En los balcones del Cabildo se improvisaban palcos para las autoridades

Los vecinos que vivían en las casas y quintas de la zona del hueco de Monserrat, se sorprendieron por los golpes de martillo de los hombres del carpintero Raimundo Mariño. En lo que actualmente es el terreno delimitado por Belgrano, Lima, Moreno y Bernardo de Irigoyen estaban construyendo en 1790 la primera plaza de toros con la que contó la ciudad de Buenos Aires.

Lo que el hombre definió como una lucha contra el toro, es una práctica que viene de la antigüedad y en España se practica desde los inicios de los Edad Media.

La primera corrida de la que se tiene noticia en Buenos Aires fue el miércoles 11 de noviembre de 1609. Se celebraba al santo patrono de la ciudad, San Martín de Tours. En su honor, luego de la procesión, se realizó la primera corrida de toros en la plaza mayor que se debió desmalezar. El espectáculo se repitió los dos días siguientes. Fue una función gratuita para todos los porteños, que debieron llevarse los tablones para poder sentarse. En un costado se podía ver cómo avanzaban las obras de construcción del Cabildo, iniciadas el año anterior.

Porque si de obras públicas se trataba, el deplorable estado de las calles de la ciudad, todas de tierra, llenas de basura, de restos de animales, se transformaban en lodazales infranqueables cuando llovía.

El virrey Juan José Vértiz promovió el proyecto de una plaza de toros como una fuente de financiamiento de la obra pública

El virrey Juan José Vértiz, que conocía muy bien la ciudad por haber sido su gobernador entre 1770 y 1776, fue el primero en 1783 en comenzar un plan de obra de empedrado de la metrópoli. Lo inició por la cuadra de Bolívar, entre Alsina e Yrigoyen. Fue con fondos del gobierno pero también con el aporte de los vecinos de esa cuadra.

Este funcionario fue el de la idea de promover las corridas para obtener fondos. Lo recaudado se iba a destinar para el alumbrado, el mantenimiento de las calles o para instituciones siempre necesitadas, como los Niños Expósitos.

No fue sencillo fijar un calendario. Vértiz, cuando determinó que se corrieran toros las tardes de todos los días festivos desde el día de San Martín de Tours hasta carnaval, el obispo se quejó, argumentando que la gente no iría a misa. Debió mediar el propio rey.

A Nicolás Antonio de Arredondo, quien fue virrey entre 1789 y 1795, le solicitaron autorización para la construcción de una plaza de toros. Mientras las autoridades no dieron el visto bueno, igual se hacían en distintos lugares del Interior, pero clandestinas. Arredondo, previa consulta al Cabildo, aprobó la construcción y fijó que parte de lo recaudado fuera a las obras de empedrado de la ciudad.

Antigua edificación frente a la plaza Monserrat, en Lima y Belgrano. A la derecha puede verse la "calle del pecado" (Archivo General de la Nación)

El nombrado Mariño tuvo a su cargo la construcción y fue además el autor del proyecto. Arregló pagar la obra de su bolsillo, con la condición de cobrar un canon por cada corrida.

Era una plaza rectangular, con capacidad para 2000 personas. Como palco para las autoridades se usaron los balcones de la casa de la familia Azcuénaga, que vivían muy cerca de la llamada “Calle del pecado”.

La recaudación se dividía en tres: una para el constructor, otra para los que proveían los animales y la tercera para obras.

Se inauguró el 14 de octubre de 1791. Había funciones los días festivos y la actividad se suspendía en enero y febrero, porque el personal afectado debía dedicarse por entero a levantar las cosechas.

Siempre hubo roces con la Iglesia, que insistía en recortar los días de corridas. La otra parte argumentaba que si no había espectáculo, esa gente terminaba borracha en alguna pulpería.

Cuentas claras. Balance de la corrida del día 17 celebrada, donde hoy está Plaza San Martín, en Retiro. Se publicaban las recaudaciones y próximas corridas

Lo que cambió, para peor, fue el barrio. Aparecieron los corrales para animales, las pulperías, las “casas de mala fama”, las apuestas, las peleas, el pánico cuando algún animal corría sin control por las calles, y un ambiente en el que no era recomendable caminar cuando bajaba el sol.

Los vecinos se habían ilusionado con la idea de que la zona dejaría de ser uno de los puntos de reunión de las carretas, pero vieron que el panorama empeoraba. De todas formas, para las grandes ocasiones, como coronaciones, o la llegada de un funcionario importante, las corridas se siguieron haciendo en la plaza mayor. Armaban la arena volcada hacia el cabildo, para que las autoridades usasen el balcón del primer piso para presenciar el brutal acontecimiento. El propio Cabildo contrataba a gente para armar las gradas y vendía las ubicaciones.

Para algunos, el espectáculo valía la pena. Comenzaba a la mañana, con toreros improvisados que se ofrecían voluntariamente y que tenían prohibido matar al animal. Luego, aparecían montados a caballo los toreros profesionales, luciendo sus mejores galas.

Juan Lavalle también solía torear, haciendo gala de sus habilidades y valor

Tras algo más de un centenar de corridas, fue el virrey Avilés que terminó cediendo a la presión de los vecinos, cansados de los delitos, la suciedad y de los animales muertos que nadie recogía, y ordenó la demolición, que se hizo desde octubre de 1799 a julio de 1800.

La segunda plaza fue más importante. Los hermanos Francisco y José Cañete -que en 1811 construirían la Pirámide de Mayo- fueron los encargados de levantar una estructura diseñada por el arquitecto y marino español Martín Boneo y Villalonga, quien además fue el responsable del diseño de la Recova y del Teatro de Comedias. Se levantó en un terreno delimitado por la actual avenida Santa Fe y las calles Maipú y Marcelo T. de Alvear. De forma octogonal, diseño morisco y con ladrillos a la vista, tenía capacidad para diez mil espectadores.

Incluía anchas gradas, una doble galería de palcos, algunos de ellos separados, cerrados con una puerta y una capilla.

La calle Florida desembocaba en la entrada del complejo y era la vía de acceso a los que venían “del centro”. A raíz de la cantidad de gente que concurría a las corridas ”eran días de excitación y movimiento en la ciudad”, describe José Antonio Wilde, quien la empedró, por eso se la conocía como la calle “Del Empedrado”. Se debía pasar el puente construido sobre el Zanjón de Matorras, en la actual esquina de Florida y Viamonte. La entrada costaba quince centavos.

El gobernador Martín Rodríguez prohibió las corridas. Se siguienro haciendo, en forma clandestina, en el interior de la provincia

Las mujeres no asistían, salvo que lo hiciera la virreina. Ellas solían mostrarse en los alrededores del lugar. Los que vivían a lo largo de Florida, se asomaban a los balcones o a las ventanas, y el personal doméstico lo hacía desde la puerta de calle para ver quiénes eran los que se iban.

Hasta su prohibición, las corridas de toros fueron el principal espectáculo “deportivo” que tenían para disfrutar los que vivían en la ciudad. Hubo toreros de fama bien ganada. Wilde recordaba al Ñato, un hombre de avería, con muertes en su haber, que terminó muerto junto a su caballo luego de una fatal cornada. Hubo otros como Juan de Villa, Roque Chiclana y hasta un bravo granadero, Juan Lavalle, que hacía gala de su valor.

El lugar fue escenario de cruentas luchas contra los ingleses durante la segunda invasión. Después de 1810, su actividad decayó porque comenzó un rechazo a todo lo español.

El 10 de enero de 1819, durante el directorio de Juan Martín de Pueyrredón, se llevó a cabo la última corrida. Las instalaciones ya estaban muy descuidadas y los especialistas consultados dictaminaron que se necesitaba una fortuna para los arreglos. Se la demolió y los ladrillos se usaron para la construcción de cuarteles en el lugar. Las corridas en el Interior continuaron y se llegó a torear protegiendo las puntas de los cuernos de los toros con cueros para evitar que lastimasen al torero. Finalmente, el 4 de enero de 1822, el gobernador Martín Rodríguez las prohibió, salvo que se obtuviese un permiso de la policía. Si bien siguieron en forma clandestina en algunos lugares de la provincia, esa costumbre fue desapareciendo para dar lugar a otras menos brutales y sanguinarias.