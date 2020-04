Mientras tanto, en Nueva York y al frente de Blondie, Debbie Harry era la diosa de la escena new wave. Cuando recibió la letra de “Man Machine” algo no le cerraba. “Era la perspectiva de un hombre, estaba teñida de machismo. Sentí que no podía cantarla y pregunté si podía escribir la letra”, contó. Para ello, la invitaron a ver algunas secuencias de la pelicula. Richard Gere conduciendo un Mercedes negro por la autopista fue suficiente. La canción no podía llamarse de otra manera que “Call me” . “Llamame, es lo que su personaje le decía a todas las mujeres”, agregó la rubia.