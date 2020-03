Redford no solo tenía 11 años menos, también contaba con una carrera menos afianzada. Había actuado en series televisivas, algunas películas y el año anterior había protagonizado Descalzos en el parque. El estudio dijo que no lo quería, pero la estrella principal se plantó. No solo eso. En una muestra de generosidad y humildad poco frecuentes, pidió cambiar el papel de Sundance que ya le habían asignado por el de Butch donde su compañero se luciría más. El estudio aceptó pero exigió cambiar el orden del nombre de los personajes en el título (en la versión original es Butch Cassidy and The Sundance Kid). El de Paul sí o sí iría primero.