Los Evangelios tienen imprecisiones, lagunas y contradicciones, dicen, pero son textos elaborados "a partir de hechos históricos". Recogen "una tradición oral", originada en el grupo de los primeros discípulos, que "si bien pudo deformar ciertos datos al pasar de boca en boca y de comunidad en comunidad, no los ha inventado al menos íntegramente". "La llamada tesis mitológica, que no reconoce en Jesús una figura histórica, no resiste el menor análisis", concluyen.