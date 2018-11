-Nosotros no alcanzamos a ver ese domingo a la larga lista de políticos que irían. Eso sí, en un momento apareció López Rega, tenía una camisa tipo guayabera y zapatos marrones. Se puso a hablar con Herlein. Estaba muy cerca de nosotros. Me quedaron grabadas dos cosas. "No tenemos un peso", dijo en un momento. Pero luego dijo, y creo que fue textual "Si yo fuera ustedes salgo a matar ya mismo milicos… de la Marina". Nosotros no le teníamos ninguna simpatía a López Rega… Otro que estuvo adentro ese domingo era Rucci. Parecía que el resto de los sindicalistas quedaban afuera y que el vínculo con Rucci era especial.