"En la guerra, nada hay más horrible que soportar un bombardeo. Un hombre está en esos momentos solo en su agujero. Al principio charla con su vecino del agujero de al lado. […] Fanfarronea, se obliga a bromear […] . Pero constata que su risa suena falsa y de golpe decide ser franco consigo mismo: no hay duda, es un bombardeo, uno en serio, una de esas preparaciones de artillería que preceden los ataques y en los (que) no debe quedar ni un ser vivo en las trincheras. […] Si siente que el obús va a caer cerca suyo, cierra los ojos, se hace chiquito, coloca su brazo para proteger su cabeza… […] Pronto, el ruido se vuelve infernal; varias batería truenan simultáneamente. Imposible distinguir alguna cosa. Los obuses se suceden sin interrupción. Le parece que su cráneo va a explotar, que pierde la razón. Es un suplicio cuyo final no se puede prever . […] La fuerza ciega se desata. Y el hombre se queda en su agujero, impotente, esperando, esperando el milagro". [Extracto del diario La Saucisse, abril 1917).