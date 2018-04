"Diez días después lo veo a mi viejo y me dice 'llamó tu hermana'. Yo estaba trabajando en el negocio de él. Lo miré para ver si no estaba chapa. Me dijo que Cecilia había llamado a la casa de mi mamá en Mar del Plata y no había nadie. Y preguntó por mi abuela. Para nosotros la abuela había sido muy importante porque nos habíamos criado con ella. Y mi viejo le dijo 'después te digo'. La abuela había fallecido ese mismo año. Entonces Cecilia le dice a mi papá: 'Nos trasladan a Mar del Plata, llevá plata, no te extrañes que me aparezca. Decile a mamá'". "Mi viejo, con total convencimiento, decía que era ella, 'que era la gorda'".