"Apelamos a la cámara, pero llevó mucho tiempo. A veces yo merodeaba por la casa de Vildoza para ver si lo veía, hacía guardia, caminaba, pero nunca lo ví. Vivía en una esquina, Tres Sargentos 1390, en Martínez. Al poco tiempo en Abuelas recibimos el dato en Abuelas que ya no estaban. Se había mudado a Paraguay. Fui a buscarlo. Empecé a recorrer colegios por la avenida República Argentina, en una zona bien bacana. Yo decía que estaba por ponerme un negocio y buscaba a una familia conocida de argentinos amiga, que tenía un hijo de 9 años. Que no recordaba el nombre del colegio, pero era por la zona. Enseguida el conserje del hotel me avisó que había pasado la policía política y me recomendaba que me fuera. Era la época de Stroessner", refiere Carlos Viñas.