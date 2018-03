Un aviso publicado en todos los diarios y firmado por la Liga por Comportamiento Humano mostraba el dibujo de un soldado con fondo de cielo estrellado. Su título decía "No estás solo…" y, debajo, el texto explicaba que "…tu pueblo te respalda. Sí, no es sencilla la lucha. Pero saber de qué lado está la verdad la hace más fácil. Tu guerra es limpia. Porque no traicionaste. Porque no juraste en vano. Ni vendiste a tu patria. Ni pensaste en huir. Porque empuñas la verdad con tu mano, no estás solo".