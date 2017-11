— Estuve hace dos semanas en un congreso. Oficialmente no va a haber una conmemoración. El régimen de Putin no puede conmemorar. De hecho el término Revolución del 17 es sustituido por "los sucesos de 1917". Es una operación bastante compleja en la cual hay una mezcla; se recuperan ciertos momentos, lo que sirve al discurso oficial hoy, la ideología oficial de Rusia es el nacionalismo, volver a hacer grande a Rusia. Se lee la historia rescatando eso. Entonces, por ejemplo, no hay discusión sobre la Guerra Patria.