— Yo no trabajé en este libro específicamente todas esas versiones, pese a que las conozco: la elección del blanco, si les facilitaron o no la inteligencia por parte de algún sector militar… Es una versión que circula desde hace casi 50 años, desde su propia gestación. Lo que dice el Documento Verde de Montoneros es que después de asesinar a Aramburu tenían que hacer algo de resonancia más popular, que va a ser la toma de La Calera. A partir de ahí la policía, los militares, todo el mundo se entera de quiénes son. También poco después caen sus jefes, Fernando Abal Medina, después Sabino Navarro, que era el jefe de una federación de grupos montoneros del interior, después queda Mario Firmenich al mando. Pero de hecho Montoneros queda desarticulado o desorganizado durante casi dos años, cosa que también me sorprendió. ¿Cuándo se da el proceso de masividad de Montoneros? Con la campaña del "Luche y vuelve", con el regreso de Perón. Ahí Montoneros toma el mando de alguna manera. No es a partir de lo de Aramburu sino por el regreso de Perón. Diría en junio del 72 con la reunificación de la juventud peronista de la mano de Rodolfo Galimberti.