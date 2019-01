— Sí, absolutamente. Pero por ahora no. ¡El que mató a mi papá está homenajeado en el Parque de la Memoria! ¡Eso es insultante! Es muy doloroso para nosotros. No corresponde. Yo me he reunido con gente de la otra parte, con víctimas de la otra parte, y combatientes del otro lado. Tengo trato con todos, porque hay que salvar la historia. No hay un dolor peor que el otro. Debe ser tremendo no poder enterrar a un hijo. Debe ser tremendo.