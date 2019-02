-Yo no tengo la culpa de mi lenguaje, a mí me lo enseñó la adversidad. Algunos de los que han de votar en mi contra esta tarde me aplaudían cuando usaba este lenguaje contra Uriburu. Muchos de los que han de votar esta tarde eran mis amigos en la lucha contra el fraude. ¿Qué culpa tengo yo si sigo creyendo lo de antes y ellos han cambiado sus convicciones?