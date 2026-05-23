Francisco de Baviera pudo ser el primer rey abiertamente gay de Inglaterra: a sus 92 años se codea con la realeza internacional en compañía de su novio

El duque Francisco de Baviera con su novio, Thomas Greinwald (Grosby)

Hace ya casi un mes que la realeza internacional tuvo una gran reunión con sede en Estocolmo por el 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia el pasado 30 de abril. Allí no solo estaba la reina Sofía, en representación de la familia real española, sino también Francisco de Baviera, que fue al evento junto a su novio. Eso sí, en la majestuosa fotografía que juntaba a todos los monarcas presentes posó solo, pese a que el resto de aristócratas sí aparecen junto a sus parejas.

A los 92 años, Francisco de Baviera se ha consolidado como una de las figuras más longevas y singulares de la aristocracia europea, al mantener una vida plenamente visible junto a su pareja, Thomas Greinwald. El actual jefe de la dinastía Wittelsbach, titulado duque de Baviera, protagonizó un hecho inédito en la realeza: en 2021 decidió posar oficialmente con su novio, un gesto que en una sociedad tradicional como la bávara marcó un punto de inflexión en la representación pública de la homosexualidad entre monarcas y herederos.

PUBLICIDAD

Esta decisión ha situado a Francisco como el primer miembro de la alta nobleza europea que ha reconocido abiertamente su orientación sexual y mostrado a su pareja ante las cámaras. A pesar de que nunca ha ejercido como monarca, Francisco de Baviera aparece en la línea sucesoria jacobita como legítimo heredero a los tronos de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda, si bien nunca ha reclamado formalmente estos títulos.

Francisco de Baviera, abriendo la segunda fila, junto al resto de monarquía internacional (Instagram)

La historia de Francisco de Baviera

Nacido en 1933, es descendiente directo de Luis III, el último rey de Baviera, así como de Luis II, quien murió en extrañas circunstancias en el lago Starnberg. La posición de Francisco como jefe de la casa Wittelsbach se consolidó tras el fallecimiento de su padre en 1966, y en la actualidad su sucesión está asegurada a través del sobrino nieto Luis de Baviera, de 43 años.

PUBLICIDAD

La dinastía Wittelsbach ha gobernado Baviera por más de diez siglos, alcanzando el rango de reyes en 1806. El linaje ha sido asociado tanto a la excentricidad como a la promoción de las artes, siendo mecenas y coleccionistas destacados. Entre sus ancestros aparecen historias marcadas por la tragedia y la singularidad. Tal es el caso de Luis II, retratado por Luchino Visconti en la película Ludwig como un hombre atormentado y homosexual, elementos que conforman la herencia simbólica que enfrenta en la actualidad Francisco de Baviera.

Antes incluso de alcanzar la edad adulta, Francisco vivió de forma directa los efectos de la persecución política: a los 11 años, en 1944, su familia, de confesión católica y opuesta al régimen nazi, fue deportada a los campos de concentración de Dachau y Oranienburg. A raíz de la invasión alemana, los Wittelsbach marcharon al exilio en Hungría, donde permanecieron presos hasta la liberación por parte del ejército estadounidense.

PUBLICIDAD

Carlos III y Camila y los príncipes de Gales asisten a misa por Navidad.

El retrato del duque de Baviera con su novio

Con posterioridad, Francisco se formó en negocios en las universidades de Múnich y Zúrich. Desde hace décadas gestiona un patrimonio familiar que asciende, según los cálculos más recientes, a unos 400 millones de euros anuales e incluye cinco castillos, 12.000 hectáreas de bosques, el archivo del principado y una valiosa colección de arte moderno. Los miembros de la familia residen y disfrutan en privado palacios como Neuschwanstein, Linderhof y Herrenchiemsee, aunque oficialmente pertenecen a Baviera. Este conjunto monumental y artístico constituye uno de los legados patrimoniales mejor conservados en Europa.

La vida de Francisco ha discurrido entre las obligaciones protocolares propias de la Casa de Wittelsbach y el disfrute de la vida social, especialmente en compañía de Thomas Greinwald. La pareja participa desde hace años en actos oficiales y encuentros familiares, pero el retrato realizado en 2021 por el fotógrafo holandés Erwin Olaf en el palacio de Nymphenburg, residencia de la familia desde el siglo XVII y actual domicilio de Francisco y sede del banquete nupcial de su sobrino nieto Luis, supuso la oficialización pública de su relación.

PUBLICIDAD

En la imagen, Francisco aparece sentado en un sillón, vestido con chaqueta tradicional bávara, mientras Greinwald lo acompaña de pie, apoyando el brazo sobre el asiento, y su perro acapara la atención tendido ante la cámara. Diversos episodios familiares han vinculado a los Wittelsbach con la corona española. El hijo de Luis I de Baviera, Adalberto, contrajo matrimonio con la infanta Amalia de Borbón, tía de Isabel II. Más adelante, Luis Fernando, fruto de esta unión, se casó con la infanta Paz de Borbón, hermana de Alfonso XII. La infanta vivió y murió en el mismo castillo de Nymphenburg donde reside actualmente Francisco de Baviera.

El duque Francisco de Baviera con su novio, Thomas Greinwald, en su retrato oficial

La visibilidad homosexual de Francisco de Baviera

Pese a las presiones de la aristocracia y a la expectativa dinástica, Francisco ha renunciado a contraer matrimonio y no ha tenido descendencia directa. La línea sucesoria está prevista: su hermano, el príncipe Maximiliano, heredará la jefatura a su fallecimiento, seguido por el primo Leopoldo, dado que Maximiliano solo tiene hijas, y posteriormente el príncipe Luis, quien ya ha asumido tareas representativas en respuesta a la petición de Francisco.

PUBLICIDAD

A diferencia del destino trágico de su antecesor Luis II, quien perdió la cordura probablemente por no poder expresar su identidad, Francisco ha dado un paso inédito, presentando de manera oficial a su pareja y abriendo una brecha significativa en los rígidos códigos de la monarquía tradicional europea. Su reconocimiento supone un cambio palpable en las formas de representación social de la homosexualidad en las casas reales, quedando ya documentado en los registros históricos que, por decisión propia, ha preferido no reivindicar el trono de Inglaterra, aunque le correspondería según la línea jacobita.