Investigación: Cómo los patrones del habla influyen en las oportunidades laborales

BC-HBRNI-700-SPEECH-PATTERNS-ART-NYTSF — Research: How Speech Patterns Shape Opportunity at Work. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-SPEECH-PATTERNS-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

¿Los gerentes premian a los trabajadores con estilos de comunicación y patrones de habla que les resultan familiares, y limitan las oportunidades de quienes no encajan en el molde típico?

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Es una pregunta que Kadeem Noray, de la Escuela de Negocios de Harvard, se ha planteado a menudo como hijo de inmigrantes caribeños, criado en Canadá por su madre negra cristiana y su padrastro judío blanco. Tras analizar 40 años de datos del censo y del mercado laboral, así como grabaciones de audio de trabajadores, descubrió que los empleados cuyos patrones de habla coincidían con el estilo de comunicación dominante en el lugar de trabajo tenían más probabilidades de ser considerados como personas con mejores habilidades sociales.

La creciente dependencia de la inteligencia artificial en muchas organizaciones ha acentuado la importancia de las habilidades comunicativas y sociales en numerosos puestos. Noray sostiene que los lugares de trabajo suelen organizarse en torno a las normas de comunicación del grupo mayoritario, lo que los pone en riesgo de desperdiciar talento prometedor.

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El artículo "Workplace Communication as Systemic Disadvantage" (La comunicación en el lugar de trabajo como desventaja sistémica) muestra cómo los trabajadores con acento sureño --independientemente de su raza y género-- obtuvieron puestos que exigen mayor destreza social en regiones donde su dialecto es común. Noray escribió el artículo en colaboración con Savannah Noray, investigadora del Programa de Mujeres y Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard, quien también es su esposa.

Comprender la fluidez social

Noray afirma que su capacidad para comunicarse entre diferentes culturas lo distinguió de su hermano mayor, quien pasó gran parte de su infancia en un vecindario de mayoría negra y allí forjó amistades cercanas. La familia se mudó a otra ciudad, compuesta predominantemente por personas blancas de clase media-alta, cuando Noray estaba en la primaria, lo que le permitió establecer con mayor facilidad conexiones con personas de diferentes antecedentes culturales y raciales.

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"Veo que mi forma de comunicarme me facilita las cosas", recuerda Noray, quien comenzó a preguntarse si los factores que le facilitaban la comunicación se traducían, en términos generales, en éxito en el ámbito laboral, y si los empleos que valoraban la fluidez social eran más difíciles de acceder para algunas personas que para otras.

Las personas se sienten atraídas por los patrones de habla familiares

La Encuesta Longitudinal Nacional de la Juventud hace un seguimiento de las ocupaciones y las medidas de habilidades sociales en más de 40.000 registros de trabajadores. Los investigadores utilizaron las grabaciones para analizar la relación entre la forma en que sonaba la voz de las personas y si trabajaban en campos que valoraban las habilidades sociales.

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Para aislar los factores de raza y género, los investigadores analizaron los patrones de habla del sur y su impacto en las carreras profesionales en el sur y el medio oeste, en comparación con el noreste y el oeste de Estados Unidos, donde ese dialecto es menos común.

Los investigadores descubrieron que las personas que hablan con acento sureño:

-- Tenían más probabilidades de trabajar en empleos orientados al trato con personas en regiones donde su acento es más común.

-- Se orientaban hacia empleos que valoraban la sociabilidad y la extroversión en el sur y el medio oeste, pero no en las costas.

¿Quién se beneficia de los empleos con alta intensidad social?

Al combinar esto con datos del Departamento de Trabajo de EE. UU., los investigadores estudiaron ciudades entre 1980 y 2000 para mostrar cuántas ocupaciones se volvieron socialmente intensivas. Luego examinaron quiénes ocupaban realmente esos puestos y descubrieron que los grupos minoritarios se beneficiaban más cuando ya tenían una fuerte representación en la economía local.

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¿Cómo pueden las empresas evaluarse a sí mismas?

Es posible que la inteligencia artificial esté aumentando el valor del trabajo que requiere mucha comunicación, ya que los bots pueden hacerse cargo de funciones solitarias y rutinarias; por eso, Noray afirma que las empresas deben asegurarse de no estar dirigiendo involuntariamente las mejores oportunidades hacia empleados solo porque su forma de hablar y sus gestos les resulten familiares.

Noray ve esto como un llamado a la acción para que los líderes empresariales miren más allá de las nociones tradicionales de adecuación cultural, a fin de no pasar por alto el talento. Los hallazgos destacan varias consideraciones para los líderes:

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Hay que estar al tanto de los diferentes estilos de comunicación.

Aunque se podría suponer que un estilo de comunicación en particular tendrá éxito, el contexto y otras variables pueden cambiar el panorama. De hecho, una persona con un estilo de comunicación diferente podría ser más adecuada para ciertas situaciones, por lo que los gerentes no deben juzgar las habilidades de una persona basándose únicamente en sus patrones de habla.

Cuestiona la noción de "adecuación" al tomar decisiones sobre el talento.

Los gerentes suelen confiar en su instinto a la hora de tomar decisiones de contratación o de ascender talentos, a menudo sin darse cuenta de sus propios sesgos. Sería mejor que analizaran el estilo de comunicación de una persona desde una perspectiva neutral, evaluaran las habilidades y la experiencia de los candidatos de manera más integral y establecieran estándares claros en torno a la comunicación para garantizar la igualdad de condiciones.

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Busca puntos de vista diversos en el trabajo y más allá.

La investigación de Noray ilustra las desventajas menos evidentes que aún son comunes en el lugar de trabajo, las cuales pueden reforzar las disparidades económicas y limitar las oportunidades, en particular para los grupos históricamente marginados. Al igual que la experiencia de la infancia de Noray, conocer a personas de diferentes orígenes culturales, étnicos y socioeconómicos puede ser un poderoso antídoto.