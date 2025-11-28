Cómo se utiliza realmente la IA generativa en 2025

Hace un año, escribí un artículo sobre cómo las personas estaban utilizando realmente la IA generativa. Los casos de uso se dividían casi por igual entre necesidades personales y empresariales, y aproximadamente la mitad abarcaba ambas. Desde entonces, el entusiasmo en torno a la IA, la IA generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) no ha hecho más que crecer. Los editores de Harvard Business Review y yo sentimos la necesidad de actualizar la investigación.

El 2025 Top-100 GenAI Use Case Report enumera las 100 aplicaciones más importantes en la actualidad, clasificadas según su utilidad percibida y escala de impacto (evaluadas cualitativamente por expertos).

He aquí algunos casos de uso del Top 100 de este año, junto con una cita para cada uno (la lista completa está aquí). He seleccionado ejemplos que ofrecen una perspectiva particularmente clara de cómo las personas están utilizando la tecnología.

-- TERAPIA/COMPAÑÍA (#1)

"En mi país, Sudáfrica, la atención de salud mental es prácticamente inexistente. Hay un psicólogo por cada 100,000 personas y un psiquiatra por cada 300,000. Los LLM son accesibles para todos y pueden ser de ayuda. Desafortunadamente, la seguridad de los datos no es una preocupación cuando su salud se está deteriorando, y la supervivencia es la prioridad de cada día."

-- ORGANIZAR MI VIDA (#2)

"Simplemente le pedí que creara un calendario para limpiar y organizar mi casa antes de que llegaran los invitados."

-- APRENDIZAJE MEJORADO (#4)

"He estado tomando un curso en línea para aprender análisis de datos por mi cuenta y utilizo ChatGPT como guía de estudio para explicar algunas cosas que el curso pasa por alto, y lo añado a mis notas. Esto me ayuda a reforzar lo que estoy aprendiendo, y hasta ahora me ha sido muy útil."

-- UNA VIDA MÁS SALUDABLE (#10)

"Acabo de empezar a probar un nuevo plan de alimentación, y calcular los macronutrientes con las hojas de cálculo de los 'planificadores de comidas' online me estaba volviendo loca. Ahora simplemente pido recetas con base en mis necesidades de macronutrientes por comida y llevo esa lista al hacer mis compras. Luego uso la freidora de aire, la arrocera, ¡y listo!"

-- CREAR UN ITINERARIO DE VIAJE (#24)

"Le pedí a ChatGPT un itinerario de vacaciones completo, con muchos detalles, como lugares rústicos para hospedarse y comer, cosas clave que ver y joyas ocultas, minimizando el tiempo de viaje. El resultado fue perfecto."

-- IMPUGNAR UNA MULTA (#83)

"Recibí una notificación de multa por circular en un carril de autobuses. El ayuntamiento me reclamaba £80 por una parada de unos 20 segundos, a lo mucho. Le pedí a ChatGPT que me redactara una apelación y esta mañana recibí una carta en la que me comunicaban que la multa había sido anulada. Gracias, IA, porque probablemente habría pagado el dinero si hubiera tenido que escribir por mi cuenta una larga y aburrida carta de impugnación."

La mayoría de los expertos esperaba que la IA demostrara su valía primero y mejor en áreas técnicas. Si bien está haciendo mucho en ese ámbito, esta investigación sugiere que la IA puede ayudarnos tanto o incluso más con nuestros caprichos y deseos innatamente humanos.

El año pasado, hice la predicción correcta, pero bastante insípida y segura, de que la IA seguirá desarrollándose, al igual que los usos y aplicaciones que le demos. Ahora hago exactamente la misma predicción. Nos vemos en 2026.