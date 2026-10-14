¡Terror en una escuela de Guatemala! Se reactiva conflicto territorial en Ixiguán y Tajumulco

El Ministerio de Educación de Guatemala suspendió las clases presenciales en Ixchiguán y Tajumulco para implementar la modalidad a distancia. (Captura de Video)

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Momentos de terror vivieron estudiantes de una escuela en Guatemala, luego de que se reactiva un conflicto territorial histórico en San Marcos, donde las detonaciones con arma de fuego obligaron a los niños a refugiarse abajo de sus escritorios.

El hecho ocurrió este martes 13 de octubre en la zona limítrofe de Ixchiguán y Tajumulco, ambos municipios del departamento de San Marcos en Guatemala. Mientras el gobierno confirmó la suspensión de las clases presenciales en las escuelas del sector.

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Grabaciones difundidas en redes sociales mostraron a niños arrodillados en el suelo dentro de las aulas del cantón Las Brisas y del caserío Villa Linda, en la aldea Tuichán, mientras en las cercanías se percibían ráfagas de disparos.

Ante la situación de peligro, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso el paso a la modalidad a distancia para proteger a los alumnos, docentes y personal administrativo.

La institución estableció la continuidad del ciclo escolar mediante guías de trabajo y el acompañamiento de los supervisores educativos, a la espera de que existan condiciones de seguridad para regresar a las instalaciones.

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Un grupo de estudiantes de una escuela en Tajumulco, Guatemala, permanece agachado y resguardado debajo de los pupitres dentro de un aula tras una ráfaga de disparos luego de la reactivación del conflicto territorial en la zona limítrofe entre San Marcos y México. (Video: Redes Sociales)

De forma paralela, efectivos del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la zona para verificar la veracidad de las denuncias.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional informó sobre choques entre grupos armados al margen de la ley y notificó el envío de refuerzos militares con el objetivo de patrullar las vías principales, sin que por el momento se reporten heridos ni víctimas fatales.

En las redes sociales se evidenció la magnitud de los disparos que volvieron a aterrorizar a los residentes de la zona en conflicto.

Videos compartidos en las redes sociales permiten escuchar las ráfagas de disparos en el sector del conflicto territorial entre Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos, Guatemala.

Las raíces de un diferendo limítrofe y territorial que persiste desde 1933

La conflictividad entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco responde a una disputa histórica por límites territoriales y el control de nacimientos de agua.

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El diferendo comenzó en 1933, cuando Ixchiguán fue elevado a la categoría de municipio sin que las autoridades determinaran con precisión las fronteras con la jurisdicción vecina.

Los enfrentamientos armados en la región impulsaron el despliegue de las fuerzas armadas y la aplicación de estados de sitio. (Ministerio de la Defensa)

Con el paso de las décadas, la falta de delimitación oficial provocó constantes enfrentamientos, desplazamientos de familias y la incursión de estructuras delictivas que aprovechan la inestabilidad en esta área de San Marcos.

Presencia del crimen organizado

Sin embargo, en los últimos años el histórico conflicto territorial mutó en una constante disputa armada entre células del crimen organizado.

Según autoridades de gobierno, en el lugar operan células delictivas y sicarios de cárteles internacionales que han aprovechado el conflicto territorial y la fertilidad de la tierra para la producción a gran escala de amapola y marihuana.

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Grupos del crimen organizado utilizan las tierras de San Marcos para la producción a gran escala de amapola y marihuana. (PNC de Guatemala)

Su cercanía con México lo ha convertido en una ruta estratégica para el narcotráfico. Los ataques de grupos armados con pertrechos de alto calibre han dejado numerosas víctimas mortales entre civiles y fuerzas de seguridad, lo cual motivó despliegues del Ejército de Guatemala y reiterados decretos de estado de sitio.

El antecedente del soldado asesinado por un francotirador en la región

El reciente cruce de disparos en el departamento guatemalteco se produjo pocos días después de un hecho violento contra las fuerzas armadas.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, confirmó el asesinato en contra de un soldado en un área conflictiva del departamento de San Marcos y aseguró que se trató de un fracotirador.

El pasado 8 de octubre, el soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador falleció al recibir un disparo en la cabeza mientras realizaba tareas de resguardo militar en el municipio de El Tumbador, también situado en San Marcos.

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El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó que el ataque fue ejecutado por un francotirador desde una posición distante, en una zona identificada por los mapas militares como la elevación 3.000.