Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ofrecen una conferencia de prensa ante reporteros y medios de comunicación en un centro de convenciones. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

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El magistrado vocal IV del Tribunal Supremo Electoral, Quelvin Jiménez, confirmó que el organismo ya presentó denuncias ante el Ministerio Público por cambios ficticios de residencia electoral y revisa casos en todo el país. La pesquisa busca evitar que ciudadanos inscritos en municipios donde no viven influyan en la elección de autoridades locales antes del cierre del padrón para los comicios generales de 2027.

Cada magistrado analiza los señalamientos de su región, ante la existencia de varias denuncias por actualizaciones irregulares de domicilio. Jiménez explicó: “Estamos haciendo una revisión a nivel nacional, cada uno de los magistrados en su región está haciendo una revisión de las denuncias que se han presentado, porque son varias las que se han presentado sobre esa actualización irregular”.

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La Ley Electoral y de Partidos Políticos contempla sanciones para quienes modifiquen de forma ficticia su residencia electoral. El magistrado advirtió que esas conductas podrían constituir delitos si una persona se registra en un municipio distinto de aquel donde reside realmente.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ofrecen una conferencia de prensa ante reporteros y medios de comunicación en un centro de convenciones. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)

Las impugnaciones antes del cierre del padrón electoral

La población puede denunciar estos cambios antes de que se cierre el registro de votantes que se utilizará en las elecciones generales de 2027. Jiménez sostuvo que las objeciones deben plantearse durante esta etapa: “El momento para impugnar la actualización ficticia de una persona a otro municipio es ahora. No lo podemos hacer ya después de que está cerrado el padrón electoral”.

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El funcionario pidió a los ciudadanos comunicar a las autoridades los casos de residencia presuntamente alterada. Esas denuncias permitirían depurar los registros para que los habitantes de cada municipio elijan a sus propias autoridades.

Los expedientes siguen primero un procedimiento administrativo interno, explicó el inspector general del Tribunal Supremo Electoral, Roberto Garza. Los casos pueden surgir de denuncias de ciudadanos o de información remitida por dependencias electorales, entre ellas el Registro de Ciudadanos y la Dirección Electoral y de Inscripción de Ciudadanos.

Garza afirmó que los procesos buscan avanzar con rapidez hacia la instancia penal: “Definitivamente se están trabajando estos expedientes para poder finalizarlos lo más rápido posible y presentar las denuncias al Ministerio Público”. Confirmó que varios casos ya fueron trasladados al ente investigador, pero no detalló el número de expedientes ni las circunstancias de cada pesquisa por el proceso a cargo de esa institución.

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Título universitario y requisitos para las juntas de 2027

El pleno de magistrados aprobó el perfil para quienes aspiren a integrar las Juntas Electorales Departamentales, entre cuyos requisitos estará un título universitario. La convocatoria para presentar expedientes de postulación se publicaría a principios de diciembre, con fecha tentativa del 4 de diciembre.

Cada departamento cuenta con una junta electoral, excepto el área central. Por la cantidad de ciudadanos empadronados, allí funcionan la Junta Electoral del Departamento de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central, responsable de la ciudad de Guatemala.

Las 22 Juntas Electorales Departamentales y la Junta Electoral del Distrito Central se componen de tres integrantes titulares: presidente, secretario y vocal, además de dos suplentes para cubrir ausencias temporales. Sus cinco miembros trabajan sin remuneración y conforman un órgano temporal encargado de resguardar la transparencia del proceso electoral.

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Entre sus tareas figuran instalar las Juntas Electorales Municipales, entregarles insumos de trabajo, recibir materiales electorales, custodiar documentos, atender propuestas de los partidos políticos y declarar los resultados y la validez de las elecciones municipales. También pueden resolver la nulidad parcial o total de una votación.

La presidenta del TSE, Mariella Rivera, está a cargo de la región uno, integrada por Guatemala, el Distrito Central y Sacatepéquez. El magistrado Roberto Morales dirige la región dos, que reúne Alta Verapaz, Quiché, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Retalhuleu.

La magistrada Karin Romero supervisa la región tres: Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Chimaltenango. Jiménez tiene bajo su responsabilidad la región cuatro, formada por Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Totonicapán.

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El magistrado Mario Alexander Velásquez atiende la región cinco, que comprende Petén, Izabal, El Progreso, Zacapa y Chiquimula. Velásquez indicó que, además de ser alfabeta y no estar afiliado a un partido político, los aspirantes deberán cumplir condiciones adicionales que se conocerán con la publicación del acuerdo de convocatoria.

El Tribunal Supremo Electoral también anunció que no permitirá a las juntas electorales utilizar sistemas informáticos alternos, como ocurrió durante las elecciones de 2023.