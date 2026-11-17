Integrantes de Bomberos Voluntarios asisten a una mujer en el interior de una ambulancia equipada con camilla médica. El personal de auxilio revisa a la paciente mientras el vehículo permanece en una vía pública con tránsito y agentes motorizados visibles a través del cristal trasero. Crédito Bomberos Voluntarios

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Una fiscal del Ministerio Público resultó herida de bala este martes 17 de noviembre tras ser atacada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. La funcionaria se dirigía a su trabajo, participa en la persecución penal de delitos electorales y permanece estable después de recibir atención médica.

El ataque ocurrió en el tramo de la 22 calle, en la zona 7, un sector del Anillo Periférico con dirección hacia el norte. Los agresores interceptaron el vehículo de la fiscal y abrieron fuego contra ella antes de escapar.

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La Policía Municipal de Tránsito informó que, en una primera evaluación, el episodio fue descrito como un intento de asalto. La institución halló evidencia en el carril derecho de la vía y mantuvo el monitoreo de la circulación tras el ataque.

Los cuerpos de socorro acudieron al lugar para asistir a la víctima y trasladarla a un centro médico. La intervención y las verificaciones en el área provocaron complicaciones de tránsito en el sector, mientras las autoridades recomendaron circular con precaución.

Un socorrista ingresa una camilla con una persona al interior de una ambulancia en una vía de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Una agresión contra la persecución de delitos electorales

El Ministerio Público confirmó que la persona herida es una de sus fiscales y precisó que el ataque se produjo cuando viajaba hacia su lugar de trabajo. La institución no divulgó su identidad ni el diagnóstico de las lesiones, más allá de confirmar que su condición es estable.

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La fiscalía sostuvo que la agresión trasciende a la víctima directa por las funciones que desempeña dentro del sistema de justicia. En su comunicado, afirmó: “Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia”.

La funcionaria atacada forma parte de las tareas de investigación y persecución penal vinculadas con delitos electorales. Esa área interviene en los procesos que el Ministerio Público considera relevantes para garantizar el cumplimiento de la legislación penal en materia electoral.

La institución anunció que investiga el ataque para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. También interpretó la agresión como un intento de intimidar a quienes participan en la persecución penal.

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“Ningún acto de violencia detendrá ni afectará la labor de investigación y persecución penal”, indicó el Ministerio Público. La entidad agregó que su respuesta será proporcional a la gravedad de la agresión.

Un comunicado oficial del Ministerio Público de Guatemala condena el atentado armado contra una fiscal en la capital del país y confirma el inicio de las investigaciones. (Ministerio Público de Guatemala)

Revisión de protocolos para el personal fiscal

Las medidas de protección serán coordinadas con la Policía Nacional Civil y otros aliados estratégicos. El Ministerio Público indicó que revisará los protocolos de resguardo de su personal en todo el país.

La revisión abarcará las condiciones de seguridad para los trabajadores de la institución, sin que se precisaran los mecanismos concretos que serán modificados. Tampoco se informó si la fiscal contaba con protección especial antes del ataque.

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El caso se registró en medio de una escalada de hechos violentos en distintas regiones de Guatemala. El Gobierno mantiene vigente un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, dispuesto mediante decreto gubernativo tras masacres y enfrentamientos armados en el nororiente del país.

Las autoridades mantienen las diligencias para establecer la identidad de los motociclistas, el móvil del ataque y la ruta que siguieron tras disparar contra el automóvil. La evidencia localizada en el Periférico forma parte de las verificaciones realizadas en el lugar.