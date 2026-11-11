Guatemala

La Procuraduría de Guatemala atiende 661 casos de desnutrición infantil hasta el 15 de octubre

La cifra supera los 439 expedientes registrados en todo 2025 y activa medidas de protección, asistencia médica y seguimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo detectada antes de concluir el año

Dos fotografías impresas fijadas con cinta adhesiva sobre un papel blanco apoyado en una mesa de madera. Los rostros aparecen pixelados.
Dos fotografías impresas sujetas con cinta adhesiva sobre una lámina de papel presentan a mujeres con infantes en brazos en entornos domésticos y rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió 661 casos vinculados con desnutrición infantil entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, una cantidad superior a la registrada durante todo el año anterior, en un país con la mayor tasa de desnutrición crónica infantil de América Latina y el Caribe.

El total de 2025 había sido de 439 casos, lo que muestra un aumento de las situaciones de riesgo detectadas antes de que termine el año. Las denuncias ciudadanas y las derivaciones de otras entidades permiten activar medidas de protección y coordinar la asistencia médica para cada niña, niño o adolescente.

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La desnutrición puede comprometer la salud y la supervivencia de los menores, además de afectar el crecimiento físico, el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje. Sus consecuencias pueden prolongarse durante toda la vida, según la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Un menor con el rostro pixelado yace en una silla infantil blanca con mantas, situada sobre un piso de baldosas junto a una pared de bloques
Un menor con el rostro cubierto descansa sobre una silla infantil acondicionada con mantas en el exterior de una vivienda. (PGN de Guatemala)

Los menores de dos años, el grupo con más casos atendidos

Las niñas y los niños de cero a dos años concentran la mayor cantidad de casos asistidos por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA), dependencia de la PGN. Dentro de ese rango etario, los varones registran la mayor incidencia.

San Marcos, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango son los departamentos con más denuncias recibidas. La distribución territorial coincide con los reportes elaborados por la institución durante el año anterior.

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Ante cada alerta, la PNA realiza diligencias para comprobar la situación del menor y brinda acompañamiento a la familia. Cuando la condición lo requiere, coordina el traslado a hospitales o Centros de Recuperación Nutricional.

La prioridad es que las niñas, los niños y los adolescentes permanezcan con su núcleo familiar, siempre que las condiciones lo permitan. En la mayoría de las situaciones atendidas, los progenitores acompañan a sus hijos durante la atención y el tratamiento.

El organismo también orienta a madres y padres sobre la continuidad de las indicaciones médicas, la administración de suplementos o medicamentos y la asistencia a los controles de salud. Si detecta obstáculos para cumplir esas pautas, desarrolla acciones dirigidas a reforzar el compromiso familiar con la recuperación nutricional.

Un menor con el rostro pixelado yace en una silla infantil blanca con mantas, situada sobre un piso de baldosas junto a una pared de bloques
Un menor con el rostro cubierto descansa sobre una silla infantil acondicionada con mantas en el exterior de una vivienda. (PGN de Guatemala)

El retraso del crecimiento afecta a casi uno de cada dos niños

La suba de los casos atendidos se produce mientras casi uno de cada dos menores de cinco años presenta retraso del crecimiento en Guatemala. La Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), situó al país por encima del promedio regional de 11,2% consignado en el informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las diferencias entre departamentos son amplias. Totonicapán, Huehuetenango y Quiché superan el 55% de prevalencia, mientras que El Progreso y Santa Rosa se mantienen por debajo del 25%.

La condición golpea con mayor intensidad a la población indígena o afrodescendiente, donde la prevalencia alcanza 52%. En otros grupos, el indicador se ubica en 31%.

Las zonas rurales también presentan una incidencia mayor: allí el retraso del crecimiento llega al 48%. Estos datos describen un escenario en el que la atención de casos individuales requiere coordinación con los servicios de salud y seguimiento familiar.

La PGN pidió a madres, padres y a la población en general que recurran a los servicios sanitarios ante cualquier señal de alerta. También solicitó informar a las autoridades cuando los derechos de niñas, niños o adolescentes puedan estar vulnerados.

Los casos de desnutrición y otras situaciones de riesgo pueden denunciarse a través de los números 1584 y 3060-4300, el sitio web oficial de la institución y WhatsApp.

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